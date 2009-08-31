به گزارش خبرگزاری مهر ، برخلاف مجلس هفتم که جنجالی ترین و داغ ترین نطق ها در هنگامه معرفی وزیران و نه بحث در مخالفت و موافقت با کلیت کابینه شکل می گرفت، امروز در ابتدای کار، چالش آغاز شد. چالشی که به نظر می رسد با توجه به زودهنگام بودن خود، تاثیر منفی حداکثری بر رای اعتماد به وزیران پیشنهادی بر جای بگذارد. با این شروع مجلس هشتم اگر سخن از رای نیاوردن 4-5 وزیر بود، برخی تحلیلگران رقم وزیران مردودی را تا 6-7 وزیر را هم تخمین می زنند.

به گزارش مهر، غیرمنتظره ترین سخنرانی امروز مربوط به نطق محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس و مرد لابی های پنهان پارلمان بود که ترجیح داده بود این بار از اندرونی تاریک و مخفی پشت صحنه سیاست به بیرونی ترین صحنه پارلمان و خط مقدم سیاست بیاید و در مخالفت با کابینه محمود احمدی نژاد "میانداری" کند. او البته چنانچه از ذکاوت سیاسی اش انتظار می رفت گفت چون آئین نامه موضع خاکستری نداشته ، مجبور به سخن از موضع مخالفت هستم! در ادامه ، سخنرانی احمد توکلی وعلی مطهری هم در مخالفت با کلیت کابینه شگفتی کمتری ایجاد نکرد.

غیرمنتظره از این معنا که محمدرضا باهنر، فردی بود که در تدوین و چیدمان کابینه اول احمدی نژاد نقشی محوری داشت، به حدی که دولت نهم و چند وزیرکلیدی کابینه نهم بخت رای آوری خود وبعدها عبور سالم از استیضاح را مدیون لابی های سنگین باهنر با نمایندگان مجلس هفتم بودند. باهنر در جلسه هشتم شهریور 1388 متفاوت ترین نقش پارلمانی خود را رقم زد.

هرچند که در همین نطق بی سابقه هم باهنر به اصطلاح همه راهها را نبست و با زیرکی از نمایندگان خواست که به اکثریت وزیران رای بدهند و وقتی با اعتراض های آیین نامه ای مواجه شد گفته خود را چنین تصحیح کرد که "بنده به اقلی از وزیران حتما رای نخواهم داد."

یکی از دلایل عمده این هماوردی زودهنگام پاستور و بهارستان را می توان ناشی از روش خاص رئیس جمهور در معرفی وزیران در تلویزیون به جای شیوه سنتی سابق دانست. احمدی نژاد حتی در نماز جمعه تهران نیز از نمایندگان خواسته بود "اصل را بر اعتماد به وزیران بگذارند" درخواستی که اصلا به مذاق نمایندگان خانه ملت خوش نیامد

یکی از دلایل عمده این هماوردی زودهنگام پاستور و بهارستان را می توان ناشی از روش خاص رئیس جمهور در معرفی وزیران در تلویزیون به جای شیوه سنتی سابق دانست که حساسیت و دلخوری عمیقی بین دو قوه ایجاد کرد(هرچند که ماجراهای مربوط به مشایی هم در این ماجرا بی تاثیر نبود).

احمدی نژاد به جای روش های مالوف و دخیل کردن مجلسی ها در ترکیب و تدوین کابینه، در تریبون های عمومی کابینه اش را معرفی و به دفاع از آن پرداخت و حتی در نماز جمعه تهران نیز از نمایندگان خواسته بود "اصل را بر اعتماد به وزیران بگذارند" . درخواستی که اصلا به مذاق نمایندگان خانه ملت خوش نیامد.

دومین اختلافی که باعث شد مجلس اینطور واکنش نشان بدهد، تاکید احمدی نژاد بر"اولویت هماهنگی وزیران پیشنهادی بر معیار های دیگر به خصوص کارآمدی" بود در حالی که قاطبه مجلسی ها نظرشان اولویت داشتن "کارآمدی" بر دیگر معیارها بود که با جلسه هشتم شهریور نشان دادند در تثبیت و تفهیم این دیدگاه اراده ای محکم و غیرقابل بازگشت دارند.

از سوی دیگر ، این گفته رئیس جمهور در برنامه تلویزیونی اش که اطاعت وزرا از رئیس جمهور را اصل دانست و برای مجلس نقشی منطقه ای قائل شد ، سخت ژنرالهای مجلس را آزرده است.

فصل مشترک سه سخنرانی مهم امروز( باهنر، توکلی و مطهری) اولا تاکید بر"کارآمدی وزیران" و دوما بازخوانی تجربه دولت نهم درآنچه که "بی قانونی ها وقانون گریزی ها" نامیده شد، بود و با این استدلال که رئیس دولت نهم ، رئیس دولت دهم هم هست مرتبا گریزی به عملکرد خاص دولت اول احمدی نژاد زده می شد.

اگر تا زمان انتخابات دهم ریاست جمهوری، بسیاری از اصولگرایان بنا به ضرورت و الزامات سیاسی مجبور بودند حامی احمدی نژاد باشند با از میان رفتن شرایط رقابت انتخاباتی با جناح رقیب، به نظر می رسد دور تازه ای از روابط دولت و مجلس اصولگرا آغاز شده باشد، هرچند که نتیجه هماوردی دو معیار "هماهنگی در درون دولت" - که احمدی نژاد بر آن پافشاری می کند- و کارآمدی - که چهره های تاثیر گذار مجلس هشتم آن را اولویت می دانند- می تواند سرانجام رای اعتماد به کابینه دوم دکتر احمدی نژاد را مشخص کند.