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۹ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۰۲

چنی :

اوباما با پیگیری موضوع شکنجه درپی نشان دادن ضعف دولت بوش است

اوباما با پیگیری موضوع شکنجه درپی نشان دادن ضعف دولت بوش است

معاون اول رئیس جمهور پیشین آمریکا ضمن محکوم کردن تصمیم دستگاه قضایی درباره تحقیق در مورد شیوه های شکنجه مظنونین در زندانهای سیا تاکید کرد که با ماموران رسیدگی به این پرونده همکاری نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، "دیک چنی" روز یکشنبه تصریح کرد که شیوه های شکنجه مظنونین برای اعتراف گرفتن از متهمان جواب می دهد و به این طریق بسیاری از آنها اتهامات خود را پذیرفته اند.

وی ضمن انتقاد از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به دلیل تحقیق درباره شیوه های شکنجه مظنونین در زندانهای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) آن را موجب ضربه خوردن به قدرت این کشور دانست.

دیک چنی افزود: قدرت فعلی واشنگتن در تلاش برای نشان دادن ضعف دولت پیشین این کشور است.

وی گفت: بسته به شرایط موجود و نحوه فعالیت ماموران رسیدگی به پرونده شکایتها در مورد بدرفتاری با مظنونین حملات 11 سپتامبر با آنها گفتگو و همکاری می کنم.

چنی مدعی شد روشهایی که سیا با استفاده از آن در زندانهای خود از مظنونین بازجویی می کرده موجب جلوگیری از وقوع حملات بیشتر تروریستی به آمریکا شده و جان عده زیادی را از مرگ نجات داده است.

در جزئیات جدید منتشر شده درباره نحوه شکنجه زندانیان توسط ماموران سازمان سیا آمده است که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا از اسلحه و دریل برای گرفتن اعتراف از متهمان استفاده می کند و فرزندان مظنونان تروریستی را تهدید به مرگ می کردند.

کد مطلب 938992

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