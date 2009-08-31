آفرینش:

در نخستین روز بررسی رأی اعتماد صورت گرفت؛ مخالفت سران مجلس با کابینه دهم

تاریخ و نحوه انتشار نتایج نهایی کنکور سراسری دانشگاه آزاد اسلامی 88 اعلام شد

علی لاریجانی: بیانات اخیر رهبری امیدبخش بود

عضو کمیسیون عمران مجلس خبر داد: قیمت بلیت برحسب میزان خدمات و نوع کلاس هواپیما

شرایط حمایت بنیاد ملی نخبگان از برترین های کنکور کارشناسی ارشد اعلام شد اعتماد:

اصولگرایان مجلس در اولین روز بحث کابینه به احمدی نژاد تاختند؛ حمله در نخستین گام

قالیباف نتوانست اعضای شورای شهر را قانع کند؛ گورهای مجهول الهویه بهشت زهرا بررسی می شود

اعضای جدید هیئت موسس انتخاب شدند؛ اموال منقول و غیرمنقول دانشگاه آزاد اسلامی وقف شد

سعید مرتضوی معاون دادستان کل کشور شد ایران :

مدیرعامل بانک مسکن: تسهیلات بانکی انبوه سازان هر 6 ماه 3 برابر می شود

رئیس جمهور در صحن علنی مجلس در دفاع از وزیران پیشنهادی سنگ تمام گذاشت؛ همه در یک سنگریم، دولت را همراهی کنید

رهبر معظم انقلاب در دیدار اساتید دانشگاه: آموزش علوم انسانی مادی گرا در دانشگاه ها نگران کننده است ابرار:

علی مطهری: رئیس جمهور مجری است نه ایدئولوگ نظام

احمدی نژاد: می توانیم برای تایید موفقیت دولت نهم آمار ارایه دهیم

احمدی توکلی: وزیر پیشنهادی علوم رئیس ستاد انتخاباتی بود که آن ماجراهای تلخ را در پی داشت

یک نماینده: وزرای پیشنهادی در مقایسه با دولت های پیشین از سطح تحصیلی و تخصصی بالاتری برخوردارند

عبدالله عبدالله: از حجم عظیم تقلب شوکه شده ام ابتکار:

ژنرال های مجلس به خط مقدم آمدند؛ جدال «هماهنگی ها» با «کارآمدی»

سخنگوی شورای شهر تهران اعلام کرد: تشکیل کمیته بررسی گزارش دفن اجساد مجهول الهویه در بهشت زهرا

برخورداری حق التدریس ها از حقوق ماهانه و بازنشستگی اطلاعات:

رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از استادان، نخبگان و روسای دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی: پژوهش ها باید تابع نیازهای واقعی کشور باشد

در جلسه بررسی صلاحیت وزرای پِیشنهادی مطرح شد؛ دیدگاه های رئیس جمهوری و نمایندگان موافق و مخالف

استاندار تهران: قیمت مسکن باز هم پایین می آید

نتایج نهایی کنکور دانشگاه آزاد فردا اعلام می شود

تفاهم:

یک میدان بزرگ کشف شده است: خراسان روی گاز

ایران خودرو بیشتر می خواهد؛ این بار 6 میلیارد دلار

روزهای دشوار بهارستان؛ مجلس از دیروز کار بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی را آغاز کرد

تهران در باشگاه 10 شهر برتر الکترونیکی

استانداردهای ایمنی اجباری شد

تهران امروز:

مثلث منتقدان اصولگرا در برابر احمدی نژاد

شفیعی کدکنی مهاجرت کرد

دیدار جمعی از اساتید دانشگاه با رهبر معظم انقلاب

جام جم :

رهبر معظم انقلاب: اساتید دانشگاه فرماندهان جبهه جنگ نرم با دشمن هستند

پیشگیری از اعتیاد درس دانشگاهی می شود

بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در مجلس آغاز شد؛ مخالفان سرشناس، موافقان مصمم

جوان:

رئیس جمهور در میان نطق های جنجالی مخالفان و موافقان از وزرای خود دفاع کرد؛ بی سابقه ترین جلسه رأی اعتماد

کمیته 3 نفره مامور بررسی نامه کروبی شد

گزارش های جدید از احتمال مسمومیت عبدالعزیز حکیم توسط شاه اردن

جمهوری اسلامی:

نتایج نهایی کنکور دانشگاه آزاد فردا اعلام می شود

رهبر انقلاب در دیدار اساتید دانشگاه ها : اساتید باید در جهت برنامه مخالف دشمن حرکت کرده و دانشگاه ها را فضای امید به آینده کند

گزارش یک روزنامه عربی از وجود پایگاه های نظامی آمریکا در خاک مصر

مخالفت افراد شاخص اصولگرا با ترکیب کابینه پیشنهادی

حمایت:

با دفاع احمدی نژاد از کابینه دهم آغاز شد؛ بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی

ساخت نمونه جدید بمب افکن بدون سرنشین و رادارگریز تا پایان شهریورماه

جهت جلوگیری از شیوع آنفولانزای A؛ محدودیت های عمره در حج تمتع امسال شدیدتر اعمال خواهد شد

رئیس سازمان زندان ها و معاون دادستان کل کشور منصوب شدند

حیات نو:

هدیه 250 میلیارد تومانی دولت به صدا و سیما

انتقاد شدید اصولگرایان مجلس از احمدی نژاد

حزب الله:

بررسی رای اعتماد نمایندگان مجلس هشتم به کابینه دهم آغاز شد؛ سنجش صلاحیت در مجلس

محدودیت های حج تمتع امسال اعلام شد

ساخت بمب افکن جدید در ارتش تا پایان شهریور

دستورات رهبری فضایی جدید از امید آفرید

خبر:

گزارش نخستین روز بررسی کابینه دهم در مجلس؛ انتقاد شدید مخالفان دفاع ضعیف موافقان

خداحافظی آقای خودکفایی؛ اسکندری با هیاهو آمد در سکوت رفت

با اجرای مقررات پیشگیری از شیوع آنفولانزا صورت می گیرد؛ کاهش 40 درصدی زائران حج تمتع

خراسان:

در اولین روز جلسه رأی اعتماد صورت گرفت؛ اظهارات موافقان و مخالفان کابینه دهم و دفاع رئیس جمهور

کنترل قیمت ها در ماه مبارک رمضان در ایران و سایر کشورهای مسلمان

محدویت های اعزام زائران حج تمتع اعلام شد

طرح اجباری شدن مشاوره های ژنتیک با مخالفت وزارت رفاه منتفی شد

چهارمین صعود والیبال ایران به رقابت های جهانی

دنیای اقتصاد:

محمدرضا باهنر، احمد توکلی و علی مطهری به عنوان مخالف سخن گفتند؛ نخستین مواجهه با کابینه دهم

دفاع وزارت کار از کارنامه بنگاه های زودبازده





سرمایه:

رهبر معظم انقلاب در جمع اساتید و نخبگان: اعتماد نظام اسلامی به آزادی، واقعی و غیرتاکتیکی است

بررسی متوسط هزینه و درآمد سالانه طی سال های 86-71 مشخص کرد؛ چهار برابر شدن کسری بودجه خانوار شهری

دیدار خانواده یکی از کشته شدگان حوادث اخیر با رهبر انقلاب

دیدار جمعی از آزادشدگان کهریزک با کروبی

والیبال ایران جهانی شد

ژنرال های مجلس علیه وزرای احمدی نژاد

سیاست روز:

بررسی کابینه دهم کلید خورد؛ کابینه دهم و عرض اندام موافقین و مخالفین

سعید مرتضوی معاون دادستان کل کشور شد

فرمانده نیروی هوایی ارتش خبر داد: ساخت نمونه جدید بمب افکن بدون سرنشین و رادارگریز

کاروکارگر:

با انتقاد از سیاست های دولت نهم در زمینه تورم و اشتغال؛ توکلی: ترکیب کابینه پیشنهادی آینده اقتصادی روشنی را ترسیم نمی کند

سخنگوی شورای شهر: آب تهران آلوده است

وزارت مسکن: کارگران ساختمانی سهام عدالت نمی گیرند





کیهان:

با ارایه نظر موافق و مخالف در جلسه علنی مجلس مطرح شد؛ حرف های داغ بهارستان در بررسی کابینه دهم

تسهیلات جدید دولت به انبوه سازان برای ساخت مسکن

رئیس سازمان انرژی اتمی کشور: آژانس ادعای آمریکا علیه ایران را غیرمستند می داند

گسترش:

رئیس جمهوری در نخستین روز بررسی کابینه دهم در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد؛ ملت، مجلس و دولت در یک سنگر واحد

10 شهریور اعلام نتایج آزمون سراسری دانشگاه آزاد

دیدار جمعی از استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها با رهبر معظم انقلاب

وطن امروز:

اینترنت پرسرعت ارزان تر می شود

اعلام محدودیت های حج تمتع؛ پروازهای حج امسال از 10 آبان آغاز می شود

با پیروزی ژاپن بر کره جنوبی؛ تیم ملی والیبال ایران به جام جهانی راه یافت

با پذیرش 300 هزار دانشجو در سال تحصیلی آینده؛ نتایج آزمون سراسری دانشگاه آزاد اعلام میش ود

همبستگی:

نمایندگان مجلس روز گذشته بررسی صلاحیت کابینه دهم را آغاز کردند

محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری و سعید مرتضوی معاون دادستان کل کشور شد

سازمان ملل از ایران درباره کشتی ادعایی توقیف شده در امارات توضیح خواست

دستور رئیس قوه قضائیه به کمیته سه نفره جهت بررسی کامل نامه مهدی کروبی در خصوص حوادث اخیر

همشهری:

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار نخبگان، اساتید و روسای دانشگاه ها: اساتید دانشگاه ها فرماندهان جبهه جنگ نرم هستند

در بحث های داغ نمایندگان مطرح شد؛ کارآمدی؛ شرط مجلس برای کابینه

گزارش سخنگوی شورای شهر از جلسه غیرعلنی دیروز

هدف واقتصاد:

اولین روز از جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی برگزار شد؛ اصولگرایان مجلس مخالف کلیت کابینه

نمایندگان بخش خصوصی در نشست با محرابیان: قفل های صنایع را باز کنید

با مخالفت شورای عالی کار؛ افزایش 40 هزار تومانی بن غیرنقدی کارگران منتفی شد

سرمایه گذاری 81 میلیارد ریالی خارجی ها در بورس