به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه یکماهه کتاب مترو روز گذشته در پایان نخستین هفته برپایی‌اش مهمان رضا امیرخانی یکی از نویسندگان ادبیات دفاع مقدس بود. در این نشست که با حضور تعدادی از علاقمندان آثار وی برگزار شد امیرخانی به پاره‌ای مسائل درباره سبک نوشتاری‌اش، راههای گسترش فرهنگ کتابخوانی و وضعیت روشنفکری در ایران پاسخ داد.

این داستان‌نویس در سخنانی با مفید دانستن چنین نمایشگاههایی برپایی آنها را لازمه کار تبلیغ کتاب توسط ناشران خصوصی خواند و با ذکر مثالی درباره تفاوت جامعه مدنی و بدوی گفت: واقعیت این است که ما در زمینه تبلیغ کتاب هنوز در جامعه بدوی زندگی می‌کنیم و فعلاً با تبلیغ کتاب از طریق بروشور کسی کتاب نمی‌خواند.

مشکل ادبیات انقلاب تکیه آن به دولت است

امیرخانی ضمن مفید خواندن برپایی نمایشگاههای متعدد کتاب در سال جاری در سراسر کشور افزود: با این حال نگاه کیفی در این نمایشگاهها وجود نداشت و این مشکل به نبود آدمهایی برمی‌گردد که باید چرخ این کار یعنی تبلیغ کتاب و کتابخوانی را بچرخانند.

این نویسنده ادبیات دفاع مقدس اضافه کرد: اتفاقاً مشکل ادبیات انقلاب هم از همین جا شروع شد. ما از همان اول انقلاب فکر می‌کردیم که حتماً باید دولت بیاید و بار این حوزه را به دوش بکشد و به همین خاطر با ناشران دولتی کار کردیم. البته به نظر می‌آید نسل ما جوانترها گیر کار را فهمیده‌اند و من نسبت به آینده امیدوارم.

تلویزیون؛ جدی‌ترین مانع کتابخوانی

وی در بخش دیگری از سخنانش به موانع رشد کتابخوانی در ایران اشاره گرد و گفت: یکی از جدی‌ترین مشکلات در این زمینه تلویزیون است. اگر بتوانیم تلویزیون و یا به تعبیر من این سیکل معیوب را از زندگ‌مان حذف کنیم وقت زیادی برای هر کاری از جمله کتابخوانی خواهیم داشت. من فکر می‌کنم حذف تلویزیون بزرگترین کار روشنفکری در شرایط حاضر است.

امیرخانی بر ارتباط دوطرفه و رو در روی نویسندگان با مردم و استفاده از نثر روان تاکید کرد و افزود: یکی از کسانی که در ارتباط رو در رو با بدنه مردم جامعه ما بسیار تاثیرگذار بود دکتر سروش بود، هر چند نثرش در ابتدای کار ضعیف بود. سروش چند کتاب مانند "نهاد ناآرام جهان" در اوایل انقلاب نوشت که من از همه می‌خواهم آنها را بخوانند تا بدانند او چه نثر ضعیفی دارد اما بعداً با آشنایی با نثر استاد زرین‌کوب نثر خوب را یاد گرفت. به هر حال نثر سروش امروز یکی از نثرهای خوب ماست.

دلایل ترجمه نشدن کتابهای امیرخانی از زبان خودش

نویسنده کتابهایی مانند "من او"، "ارمیا" و "بیوتن" در پاسخ به سوالی درباره علت ترجمه نشدن آثارش گفت: به نظر من ترجمه یک اثر باید به طور طبیعی اتفاق بیفتد و من هم اساساً دنبال این کار نبوده‌ام. فکر می‌کنم خود اثر نویسنده باید در اندازه‌هایی باشد که به طور طبیعی ترجمه شود؛ مثل مارکز. آثار نویسنده‌ای مانند او را که حوزه هنری کلمبیا برای ما ترجمه نکرده است!

"دا" پرفروشترین کتاب نمایشگاه کتاب مترو

پیش از سخنان این نویسنده، محمد حقی رئیس نمایشگاه کتاب مترو با اشاره به نحوه برگزاری نمایشگاه کتاب امسال گفت: امسال متناسب با ایستگاهها کتابها را عرضه کرده‌ایم و این امر هم بر اساس تستی بود که پارسال انجام دادیم.

حقی از فروش 8 هزار جلد کتاب از 13 هزار جلد کتاب عرضه شده در این نمایشگاه تا روز ششم آن خبر داد و افزود: تا کنون کتابهای دا، من او، ارمیا، اشعار فاضل نظری و برخی آثار جلال آل احمد، پرفروشترین کتابهای این نمایشگاه بوده‌اند.