به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محسن کوهکن عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس در تذکری آیین نامه ای در واکنش به تذکر دیروز یکی از نمایندگان مبنی بر این که رئیس جمهور با محافظان وارد مجلس شده است، گفت: این مطلب مورد توجه سایتها و خبرگزاریهای بیگانه قرار گرفت و لازم است که به این همکار محترم تذکر بدهیم.

وی با بیان اینکه دولت و مجلس اعضای یک خانواده هستند به پخش زنده جلسات بررسی صلاحیت وزیران از صدا و سیما اشاره و تصریح کرد: در پی مذاکرات و لابی های نمایندگان با یکدیگر در جلسه روز گذشته که خارج از صندلی های خود ایستاده بودند برداشت مردم این بود که نمایندگان به بحث های مجلس بی توجه هستند.

عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: این بحث ها در کمیسیون ها و فراکسیونهای مجلس مطرح شد و ساعتها در باره آن گفتگو شد اما این رایزینها در صحن نیز ادامه داشت و بااین حال باید برای پیشگیری از ایجاد چنین ذهنیتی برای مردم جلسه با نظم بیشتری اداره شود.

لاریجانی رئیس مجلس این تذکر کوهکن را وارد دانست و گفت: این تذکر درست است و اگر نمایندگان در جایگاههای خود استقرار داشته باشند هم به فهم مطالب کمک می کند و هم سیمای بهتری دارد.

کوهکن پس از بیان تذکر آیین نامه ای خود به سراغ یکی از نمایندگان استان کردستان که روز گذشته طی تذکری گفته بود رئیس جمهور به همراه محافظان وارد جلسه علنی شده، رفت و با وی صحبت کرد.