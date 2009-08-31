به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، فرهاد دلقپوش نماینده آستارا که در موافقت با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش درجلسه امروز دوشنبه مجلس سخن می گفت، اظهار داشت: بنده به بهانه دفاع از خانم کشاورز می خواهم از حقوق زنان کشور دفاع کنم.

نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد : برهیچ کس جایگاه والا و ارزشمند وزارت آموزش و پرورش پوشیده نیست و حساسیت تعلیم و تربیت در ابعاد مختلف ملی و محلی بر همه نمایان است لذا حفظ نخبگان و شادابی نسل جوان به مدیریت و کارآمدی هر چه بهتر در وزارت آموزش و پرورش بستگی دارد.

وی با اشاره به تاریخ تعلیم و تربیت در کشور و خدمات 30 ساله وزیران آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه باید آسیب شناسی آموزش و پرورش به طور جد در کشور صورت گیرد، افزود: توجه ویژه به سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و اسناد بالادستی نظام باعث گشایش در کارها خواهد بود. ازسویی داشتن برنامه و راهبرد در حوزه تعلیم و تربیت نیاز امروز کشور است.

دلقپوش با بیان اینکه پس از احیای معاونت تربیتی در وزارت آموزش و پرورش اقدامات صورت گرفته بازخورد لازم را نداشته است تاکید کرد : در این زمینه نیازمند مدیریتی قوی و کارآمد هستیم.

وی بازنگری در نظام بودجه ریزی آموزش و پرورش، بهره گیری از نخبگان، جذب، نگهداشت و توسعه منابع انسانی به عنوان سرمایه های اصلی و راهبردهای لازم وزارت آموزش و پرورش خواند و گفت: همه این موضوعات در برنامه های ارائه شده از سوی گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش آمده است. بنابراین اگر می خواهیم آموزش و پرورش نسبت به وضعیت فعلی بهبود یابد و به طور کل نجات پیدا کند باید به معلمان و نیروی انسانی آن اتکا کنیم و از برنامه های شفاف و غیر شعاری در این زمینه دفاع کنیم.

نماینده آستارا در مجلس شورای اسلامی یکی ازنقاط قوت برنامه های ارائه شده از سوی سوسن کشاورز گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش را غیر شعاری بودن این برنامه ها نسبت به برنامه های قبلی عنوان کرد و یادآور شد: البته غیر شعاری بودن برنامه ها در برنامه های قبلی نیز اشاره شده است اما در حال حاضر شکل کاربردی آن مورد نظر است. مگر قرار است هر وزیری که به یک وزارتخانه پا می گذارد برنامه های گذشته را نادیده بگیرد.

وی ادامه داد: آموزش وپرورش در حال حاضر از یک بحران مالی و بودجه ای با کمک مجلس و دولت عبور کرده است و ضرورت ثبات و آرامش مدیریتی در آستانه سال تحصیلی جدید در این وزارتخانه ضروری است. ما نمایندگان باید جدای از مسائل جنسیتی و فردی نسبت به وزیران پیشنهادی تصمیم بگیریم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه رئیس جمهور در معرفی گزینه پیشنهادی آموزش و پرورش عنوان کرده که وی را از بین 600 گزینه برگزیده است که این موضوع برای ما مغتنم است، اظهار داشت: باید فرصتی برای زنان در به عهده گرفتن مدیریت های کلان ایجاد کنیم و این باور را داشته باشیم که مدیریت این قشر مظلوم در کشور ظهور و بروز پیدا کند.

دلقپوش با بیان اینکه در بخش دیگری از برنامه های گزینه پیشنهادی وزارت آموزش برآوردهزینه ای و زمانی، تخصص گرایی، وجود سابقه، حفظ کار و نوآوری مورد اشاره قرار گرفته است، خاطر نشان کرد: ابتکار و نوآوری که در پتانسیل های موجود در بانوان از شاخصه های اصلی است مطمئنا در گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش هم وجود دارد. باید فرصتی فراهم شود که بانوان در سطوح مدیریتی کشور مشارکت داشته باشند نباید زنان و تواناییهایشان را نادیده گرفت و عدالت ایجاب می کند که آنها نیز سهمی در مدیریت داشته باشند امروز ما باید تکلیفمان را با بانوان و حضور آنها در عرصه های مدیریت کشور مشخص کنیم.

نماینده آستارا در پایان گفت: حوزه تعلیم و تربیت حوزه لطافت، ظرافت، حساسیت و محبت است و باید کسانی در راس آن باشند که با چنین ظرافت و حساسیتی با آن برخورد کنند. باید از حقوق زنان و مردان به طور یکسان دفاع شود چرا که این موضوع در آموزه های انقلاب و اسلام آمده است.