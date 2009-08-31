به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز گذشته ساعت 6 صبح در بلوار امام خمینی که یکی از خیابانهای اصلی و شلوغ بندرعباس است و همه روزه شاهد ترافیک سنگینی است، ماشین تانکر آب که مشغول آب دادن درختان وسط بلوار به صورت دنده عقب بود با زن مسنی که شیر، تخم مرغ و شامپو خریده بود و از خیابان عبور می کرد را زیر گرفت و زن بلافاصله فوت کرد.

در همان دقایقه اولیه مردم سریعا با راهنمایی و رانندگی تماس گرفتند و پس از کشیدن کروکی راننده بازداشت شد و ماشین تانکر آب به پارکینگ منتقل شد.

اما از زمان تصادف تا زمان آمدن آمبولانس حمل جسد در ساعت 9 و 20 دقیقه به محل هیچ کس اقدامی برای انتقال جسد صورت نگرفت و حتی پلیس راهنمایی و رانندگی اجازه حمل جسد را به کنار خیابان نداد و تاکید داشت که تا آمدن پزشکی قانونی و آمبولانس حمل جسد باید صبر کرد.

همین امر صبح اول هفته بسیاری از شهروندان بندرعباسی را خراب کرد و آنها دائم از خود می پرسیدند که چرا در این هوای گرم یک جنازه باید سه ساعت و 20 دقیقه زیر آفتاب داغ تابستان آن هم در شهر بندرعباس که مختصات خاص آب و هوایی خود را دارد روی زمین بماند؟!

جمع آوری اجساد وظیفه کیست؟

در همین خصوص مدیرعامل آرامستانهای شهرداری بندرعباس، در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: وظیفه جمع آوری اجساد در سطح شهرها بعد از طی مراحل قانونی و صورتجلسه نیروی انتظامی و دستور مقام قضایی صورت خواهد گرفت که پس از تماس با مرکز بیسیم شهرداری از سوی نیروی انتظامی ماشین جهت انتقال جسد به محل اعزام می شود و به همراه ضابط نیروی انتظامی جسد به سردخانه پزشکی قانونی منتقل خواهد شد.

وحید حیدری افزود: ساعت 8 و 30 زمانی که به سمت شهرداری می رفتم این صحنه را دیدم و بلافاصله با دفتر تماس گرفتم و پرسیدم که آیا تاکنون درخواست آمبولانس جهت حمل جسد شده است یا نه که مامورین ما اعلام کردند هنوز تماسی گرفته نشده است.

حیدری بیان کرد: انتقال اجساد بدون دستور قاضی و صورتجلسه نیروی انتظامی و اعلام آنها امکان ندارد چراکه امکان اینکه مرگ به دلایل خاصی بوده باشد، وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: تا قبل از اینکه دستور قاضی صادر شود ما هیچگونه وظیفه ای نداریم و حتی تحویل جسد به سردخانه و بلند کردن آن هم به عهده ما نیست.

تا زمان سیر مراحل قانونی امکان اعزام آمبولانس به محل وجود ندارد!

حیدری خاطرنشان کرد: بارها اتفاق افتاده است که آمبولانس به محل اعزام شده است ولی چون هنوز مراحل قانونی انجام نشده است باعث معطلی شده و به دلیل کمبود خودرو نمی توانیم تا قبل از اتمام مراحل قانونی و روشن شدن قضیه اقدام به اعزام خودرو به محل کنیم.

وی افزود: حتی اگر بخواهیم جسد را به سردخانه پزشکی قانونی انتقال دهیم آنها بدون مجوز قاضی و نامه نیروی انتظامی قبول نخواهند کرد.

وی زمان تماس نیروی انتظامی با شهرداری را ساعت 9 و 10 دقیقه صبح اعلام کرد. این در حالی است که در همان دقایق اولیه مردم رهگذر موضوع را به راهنمایی و رانندگی اعلام کردند!؟

در این خصوص دکتر محمود بابایی رئیس پزشکی قانونی هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: حضور پزشکی قانونی در محل وقوع حادثه زمانی خواهد بود که قتل یا تصادفات مشکوک به قتل باشد که قاضی دستور به حضور پزشکی قانونی داده باشد و اینکه چرا مامورین در محل اعلام کرده اند که منتظور پزشکی قانونی هستیم خبر ندارم.

وی بیان کرد: معاینه بر روی جسد فقط در پزشکی قانونی صورت می گیرد.

جمع آوری جسد وظیفه آرامستانهاست

دکتر مهدی حسنی آزاد، رئیس مرکز فوریتهای پزشکی استان در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: اولین تماس مردمی ساعت هفت و 28 دقیقه بوده است که بلافاصله تیم اعزامی چهار دقیقه بعد در محل حاضر شده و پس از معاینه و اطمینان از فوت با حضور نیروی انتظامی صورتجلسه ای تنظیم شد همچنین ساعت 9 و دو دقیقه صبح دوباره به درخواست مردم اکیپ منطقه گلشهر اعزام شد.

وی بیان کرد: جمع آوری اجساد در سطح شهر به عهده سازمان آرامستانهای شهرداری است و ما هیچگونه دخالتی در این زمینه نداریم.

حسنی آزاد عنوان کرد: وظیفه اورژانس معاینه مصدوم و انجام کمکهای اولیه در محل است ولی در صورتی که وضع مصدوم وخیم باشد به بیمارستان منتقل خواهد شد اما چنانچه مصدوم فوت کرده باشد شهرداری باید نسبت به انتقال جسد اقدام کند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که بر سر آن هنوز اختلاف است جمع آوری اجساد در جاده هاست که زمانی به عهده هلال احمر است و زمانی هم اورژانس انجام می دهد به دنبال آن هستیم تا اعتباری جهت خریداری آمبولانس حمل جسد خریداری شود تا بتوانیم به در کمترین زمان انتقال اجساد صورت بگیرد.

حسنی آزاد افزود: اخیرا مکاتباتی با سازمان آرامستانهای شهرداری صورت گرفت مبنی بر معرفی ماشینهای حمل جسد تا بدانیم که چه ماشینهایی مجهز به حمل اجساد هستند که تا کنون دو شرکت را معرفی کرده اند.

وی افزود: امکان انتقال جسد توسط آمبولانس های اورژانس نیست چرا که باید پس از آن به مدت 48 ساعت آمبولانس را از رده خارج کرده و ایزوله کنیم و فعلا تنها چهار آمبولانس و یک آمبولانس یدکی در اختیار مرکز است که اگر حمل جسد را هم انجام دهیم با کمبود خودرو مواجه خواهیم شد.

خبرنگار مهر تا زمان تنظیم این گزارش در تماسهای مکرر با نیروی انتظامی و معاونت راهنمایی و رانندگی استان موفق به مصاحبه با رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی و جانشین معاونت راهنمایی و رانندگی استان نشد.

نکته قابل تامل اینجاست که تمامی مسئولان اعلام کرده اند که مشکل از جانب آنها نبوده است اما چرا یک جسد بیش از سه ساعت در شلوغترین خیابان شهر بندرعباس بلاتکلیف روی زمین می ماند سئوالی است که وجدانهاس منصف باید به آن پاسخ دهند.