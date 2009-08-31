سید مهدی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: به دلیل ادامه خشکسالی و عدم تجدید منابع آبی در استان کرمان با کمبود شدید منابع آب در استان کرمان مواجه هستیم.

وی تصریح کرد: با توجه به آمار موجود سالانه 6.7 میلیارد مترمکعب آب از منابع آبهای زیر زمینی استان کرمان برداشت می شود و این درحالی است که تنها 5.6 میلیارد مترمکعب آب به منابع زیر زمینی استان نفوذ می کند و در واقع با برداشت منفی 1.1 میلیارد متر مکعب آب از منابع استان مواجه هستیم.

وی افزود: این برداشت منفی در دراز مدت منابع آبی استان را با چالش روبرو خواهد کرد.

موسوی عنوان کرد: اکثر دشتهای استان کرمان با برداشت منفی مواجه شده اند و افت آب زیر زمینی در دشتهای استان از حدود 20 سانتیمتر تا 3 متر متغییر است.

وی با هشدار نسبت به پائین آمدن سطح آب گفت: این مسئله شرایط را برای نشست زمین در دشتهای استان محیا کرده است که موجب بروز پدید فروچاله ها و همچنین نفوذ آبهای شور به آبهای شیرین می شود که در نهایت آب کشاورزی، شرب و صنعت را با بحران روبرو می کند.

مدیرعامل آب منطقه ای کرمان افزود: در حال حاضر با 11 سال خشکسالی پیاپی مواجه هستیم بطوریکه در سال آبی 86 - 87 تنها 50 میلیمتر بارندگی در استان روی داد که در 40 سال گذشته بی سابقه بود.

موسوی افزود: در سال جاری نیز میزان بارندگی تا حد استاندارد استان فاصله زیادی دارد.

وی افزود: مخازن سدهای استان کرمان نیز علیرغم افزایش بارندگی در سال جاری با توجه به اضافه برداشت و همچنین کاهش بارندگی در سالهای گذشته با افت سطح آب مواجه می باشند.

موسوی گفت: با وجود این کمبود منابع آبی باید برنامه ریزی دقیقی در راستای مکانیزه کردن آب در بخش کشاورزی و نوسازی شبکه های توزیع آب انجام شود بطوریکه از 90 درصد آب استان که در بخش کشاورزی استفاده می شود نزدیک به 65 تا 70 درصد به دلیل استفاده آب به صورت سنتی هدر می رود.

وی اضافه کرد: در بخش آب شرب نیز 30 درصد آب به دلیل پوسیدگی شبکه هدر می رود که باید در راستای حل این مشکلات برنامه ریزی شود.