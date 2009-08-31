محمد حسین دره بیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مطالعات انجام شده در حوزه زیست محیطی افزود: در حال حاضر این موسسه دارای آزمایشگاههای مجهزی است که به عنوان آزمایشگاههای معتمد سازمان حفاظت محیط زیست نیز معرفی شده است از این رو توانسته پروژه های مشترکی را در این حوزه تعریف و اجرا کند.

وی دستیابی به روشهای نوین اندازه گیری و برطرف کردن مشکلات کشور را از اهداف آزمایشگاههای این موسسه ذکر کرد و ادامه داد: در این زمینه همکاریهای موثری را با شرکتهای آب و فاضلاب کشور برای آنالیز آلاینده های پایدار آلی نظیر سموم فسفره، کلره و ترکیبات نفتی در دست اجرا است.

مدیرعامل موسسه تحقیقات فراوری مواد معدنی با تاکید بر اجرایی شدن کلیه پارامترهای کنوانسیون آلی پایدار استکهلم (POPS) و (BASEI) در معادن کشور یادآور شد: با اجرای این طرح برای اولین بار طرح پایش آلاینده های آبی کنوانسیون آلی پایدار استکهلم شامل موادی چون "پلی کلرودی بروفوران" و "دی اکسابها" را در معادن کشور در دست اجرا داریم.

به گفته وی کنوانسیون استکهلم در خصوص حذف مواد آلاینده آلی پایدار در محیط زیست تدوین شده که مشتمل بر یک مقدمه، 30 ماده و 6 ضمیمه است. این کنوانسیون با هدف از رده خارج کردن و حذف کامل 12 ماده بسیار سمی، پایدار وخطرناک از محیط زیست به ترتیب تا سال 2025 و 2028 اجرایی می شود.

سازمان حفاظت محیط زیست نیز بر اساس مصوبه هیئت دولت مبنی بر تعیین سازمان به عنوان مرجع ملی در اردیبهشت سال 1380 (می سال 2001) به نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران سند کنوانسیون را امضا اولیه کرد که بر اساس مفاد این سند باید نسبت به حذف 12 مواد آلاینده شامل آلدرین، کلردان، ددت، دیلدرین، دی بنزو-پی-دی اکسین ها و فوران های چند کلره، اندرین(Endrin)، هگزا کلرو بنزن، هپتا کلر، میرکس (MIREX)، بی فنیل های چند کلره و توکسافن اقدام کند.

در حال حاضر طرح پایش سه ماده از 12 ماده آلاینده در دست اجرا است.

دره بیدی طرح پالایش آلاینده های فلزات سنگین، ترکیبات نفتی و سموم مصب رودخانه های گیلان و خلیج فارس را از جمله پروژه های مشترک زیست محیطی ذکر کرد و افزود: پالایش آلاینده های رودخانه های گیلان و خلیج فارس با همکاری محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست اجرا شد. ضمن آنکه با همکاری جهاد دانشگاهی شهید بهشتی موفق به پایش آلاینده های زیست محیطی آبخوانهای دزفول شدیم.

دره بیدی با تاکید بر اینکه این موسسه توانایی آنالیز نمونه های زیست محیطی در آب، خاک و پساب کارخانه ها را دارد، اظهار داشت: در این راستا موفق به پایش پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب شرب شهرهای استان قزوین با همکاری شرکت آبران و پایش سموم و فلزات خاکهای کشاورزی استان همدان با همکاری دانشگاه اصفهان شدیم.