خصوصی سازی غلط بزرگترین مجتمع کشتارگاهی کشور را تعطیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، مجتمع گوشت زیاران که قبل از انقلاب به منظور تامین گوشت پایتخت در محدوده 45 کیلومتری قزوین در مساحتی به وسعت 230 هکتار احداث شد با ظرفیت نگهداری 300 هزار راس دام سبک و 10 هزار راس دام سنگین از تولید گنندگان مهم گوشت قرمز کشور به شمار می رفت.

این واحد بزرگ از اوایل مردادماه سال 86 در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد که از همان زمان مشکلات تولید در این واحد به تدریج خودنمایی کرد.

ورودی کشتارگاه متروکه زیاران!

این مجتمع که در دوران خشکسالی با نگهداری و کشتار 250 هزار راس دام سبک و سنگین به طور همزمان نقش مهمی در ایجاد تعادل در تولید و عرضه گوشت قرمز کشور ایفا کرد مدتهاست که حتی قادر به پرداخت حقوق کارگران خود هم نیست.

برای بررسی این موضوع خبرگزاری مهر با محمد رضا صفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین مصاحبه ای کرده است.

صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین با اظهار تاسف از تعطیلی این واحد بزرگ تولیدی گفت: متاسفانه مدیران واحد به دلیل کمبود نقدینگی و بدهی به دامداران چند ماهی است که قادر به خرید دام نیستند و به همین علت با توقف تولید و افزایش بدهیها تامین حقوق کارگران شاغل هم با مشکل مواجه شده و بیش از 6 ماه است که کارگران این واحد حقوقی دریافت نکرده اند.

صفری از زیاران به عنوان معتبرترین کشتارگاه کشور و منطقه یاد کرد و افزود: مجتمع زیاران در طول چهار دهه از جایگاه ارزشمندی برخوردار بود و در مقاطعی با کشتارروزانه پنج هزار راس دام سبک و سنگین ضمن تامین گوشت مورد نیاز استان در تامین گوشت تهران و سایر مناطق هم تاثیر گذار بود.

وی گفت: این واحد با بدهی حدود 20 میلیارد تومانی فقط با سه میلیارد تومان واگذار شد و خریدار تنها با یک میلیارد و 500 میلیون تومان آورده و قبول بدهیها وارد میدان شد که متاسفانه به دلیل عدم پرداخت بدهی با مشکلات عدیده روبرو و تولید آن متوقف شد.

صفری اظهار داشت: توان مالی تنها عامل موفقیت در راه اندازی و مدیریت واحدهای بزرگ نیست و مدیران قوی و توانمند و متخصص باید در صورتی که قادر به مدیرت اجرایی در این کار باشند و بتوانند با حضور مستمر در واحد و داشتن برنامه، تجربه و تزریق نقدینگی به موقع مجموعه های بزرگ را مدیریت کنند.

به گفته صفری کسانی باید در صنعت تولید گوشت کشور وارد شوند که اهل فن باشند تا بتوانند با مهارت و تخصص از کنار مشکلات عدیده به سلامت عبور کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فزوین تصریح کرد: این مجموعه بزرگ کشتارگاهی که زمانی قیمت گوشت کشور را تعیین می کرد امروز ماههاست که تعطیل شده و با بیش از چهار میلیارد تومان بدهی روبروست که شاید تزریق نقدینگی هم نتواند چرخه تولید آنرا به حرکت درآورد.

وی افزود: به دلیل واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی سازمان جهاد متولی کار نیست اما در کنار مسئله با رایزنی با مسئولان، پیگیر حل مشکل این مجموعه عظیم هستیم.

جایگاههای تخلیه دام خالی از دام!

سیدعلی اکبر طاهایی استاندار قزوین هم ضمن ابراز تاسف از تعطیلی این مجتمع صنعتی اظهار داشت: متاسفانه در هنگام واگذاری واحدهای بزرگ صنعتی تنها به نقدینگی خریداران توجه می شود لذا در پروسه کار که معمولا پیچیده و پرنوسان است این آورده نمی تواند واحد را از بحران عبور دهد.

استاندار قزوین افزود: با پیگری موضوع از طریق مسئولان ارشد کشور در تلاش هستیم در ابتدا با تزریق نقدینگی و تسهیلات بانکی مشکل پرداخت حقوق معوقه کارگران این واحد را به طور مقطعی حل کنیم و سپس با راه اندازی خط تولید و در صورت لزوم واگذاری واحد به خریدار جدید این مشکل را برطرف کنیم.

بابک ضرغامی مدیر نظارت و ارزیابی سازمان خصوصی سازی کشور که با پیگیری استاندار برای بررسی این موضوع چند ساعتی به قزوین آمده بود در این خصوص به سئوالات مهر پاسخ گفت.

ضرغامی در این گفتگو مشکل زیاران را کمبود نقدنگی و توقف تولید دانست و اظهار داشت: در صددیم با تزریق یک میلیارد تومان، حقوق معوقه کارگران را پرداخت کنیم و سپس برای راه اندازی چرخه تولید اقدام کارشناسی انجام شود.

ضرغامی بدهی مجتمع به سیستم بانکی را هم از دیگر مشکلات موجود واحد عنوان کرد و گفت: مشکل نقدینگی این واحد را بحرانی کرد و امروز بدهی به دامداران، پیمانکاران و هزینه های برق، آب ، گاز و سایر موارد هم مزید بر علت شده است که در این زمینه هم با پرداخت تسهیلات بانکی اقدام خواهیم کرد.

مدیر نظارت و ارزیابی سازمان خصوصی سازی کشور در خصوص نحوه واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی تصریح کرد: خوشبختانه اکثر خریداران واحدهای واگذار شده صنعتگر هستند و ضمن آشنایی با تولید و توان تخصصی از توان سرمایه گذاری هم برخوردارند هر چند در برخی موارد به دلایل متعدد مانند سوء مدیریت، مسائل اقتصادی یا کمبود نقدینگی مشکلاتی هم ایجاد شده است.

ضرغامی از واگذاری پنج هزار میلیارد تومان از خدمات و فعالیتهای دولتی به بخش خصوصی تا پایان امسال هم خبر داد و یادآورشد: امسال به تدریج با قیمت گذاری کارشناسی واحدهای بزرگ دولتی مانند پتروشیمی، فولاد و شرکتهای زیر مجموعه وزارت نفت، مخابرات و در مرحله بعدی بانکها و بیمه ها به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

احسان کیماسی از کارگران مجتمع گوشت زیاران هم با تشریح مشکلات این واحد به خبرنگار مهر گفت: 22 سال در این واحد کار می کردم اما از روزی که این واحد به مدیران فعلی واگذار شد، مشکلات آغاز شد.

جایگاه های نگهداری دام قبل از ذبخ، پوشیده از علف هرز!

وی افزود: خریداران کارخانه تاجر لوازم خانگی و مواد بهداشتی و آرایشی هستند و با مدیریت این واحد آشنایی نداشتند و از ابتدا نیز به دلیل بدهی زیاد مجتمع که بالغ بر 23 میلیارد تومان می شد تنها با آورده 1.5 میلیارد تومان وارد صحنه شدند و به دلیل بی تجربگی در کار و افزایش بدهی، چرخه تولید به تدریج از حرکت ایستاد.

کیماسی اضافه کرد: این مجتمع دارای قسمتهای سالامبور سازی، سورت روده و خوراک دام هم بود که هم اکنون تنها بخش خوراک دام این واحد قادر به تامین حقوق کارگران و راه اندازی چرخ تولید مجتمع است.

وی گفت: بیش از شش ماه است که کارگران بدون حقوق با مشکلات طاقت فرسایی مواجه شده اند و علیرغم مراجعه به استانداری و سازمان جهاد متاسفانه مسئولان تنها حرف زده اند و گره ای از کار باز نشده است.

این کارگر مجتمع زیاران همچنین گفت: کارگران هر روز صبح برای ثبت حضور خود به شرکت مراجعه می کنند که برخی از آنها حتی کرایه ماشین رفت و آمد را هم ندارند و نمی دانیم از کجا باید اجاره منزل، هزینه خودرو، خوراک و درمان خود و خانواده را تامین کنیم.

کیماسی معتقد است که خریداران قبلی به دلیل بی تجربگی و عدم آشنایی با این صنعت و نیز به دلیل عدم تمکن مالی این مجتمع را رها کرده اند و رفته اند و اصلا به مشکلات واحد و کارگران کاری ندارند که شاید واگذاری آن به خریدار جدید بتواند بحران این واحد را برطرف کند.

یکی دیگر از کارگران به نام بهرام کم سخن که به گفته خودش از این وضعیت به تنگ آمده است با ناراحتی عنوان کرد که مسئولان باید به فکر کارگران درمانده باشند و در واگذاری واحدهای صنعتی با دقت بیشتری عمل کنند و آینده کارگران را هم در نظر بگیرند.

وی گفت: متاسفانه صاحب شرکت این مجتمع را به انبار نگهداری لوازم خانگی وارداتی و لوازم بهداشتی تبدیل کرده و تصمیم ندارد آن را راه اندازی کند و با بهانه می خواهد از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند و این مجتمع را ورشکسته اعلام کند.

وی اظهار امیدواری کرد برای حفظ بیت المال، استاندار و سایر مسئولان استان با ورود به این مسئله و تعیین تکلیف نهایی مشکل کارگران را حل کنند.

خبرنگار مهر با تلاش فراوان شماره تلفنهای صاحبان شرکت را نیز به دست آورد اما گویا مدتهاست که شماره های رند صاحبان شرکت جواب نمی دهد که این امر بیانگربی توجهی صاحبان شرکت به پیگیری و حل موضوع تعطیلی مجموعه زیاران است.

برای خبرنگار مهر که بارها برای تهیه گزارش از این مجتمع مدرن و بزرگ تولید و بسته بندی و نیز کشتارگاهی کشور در منطقه زیاران قزوین در محل حاضر شده و از نحوه تولید آن به عنوان یکی از واحدهای نمونه استان احساس غرور و شعف پیدا کرده بود دیدن صحنه متروک چند هکتاری با میله های حصار دام که تنها خاک و خاشاک آنرا احاطه کرده است، سالن متروک کشتارگاه، انبار بزرگ خوراک دام و طیور و بخشهای مختلف آن که روزی بیش از 264 کارگر را درخود جای داده بود و معاش خانواده آنها را تامین می کرد بسیار متاثر کننده و نگران کننده است.

اراضی متروکه کشتارگاه زیاران!

وقتی محدوه دهها هکتاری مجتمع را سوت و کور و بیابانی می بینی بدون شک از هدر رفتن بیت المال به معنای واقعی آن غمگین می شوی. چراکه راه اندازی چنین واحدی در شرایط کنونی دهها میلیارد تومان هزینه خواهد داشت، اما امروز به راحتی سرمایه های کشور را با کمترین قیمت و بدون نگاه کارشناسی به هرکس که گام به جلو می گذارد واگذار می شود و بدون کنترل مستمر و نظارت اصولی، بیت المالی را که صدها فرصت شغلی در منطقه ایجاد کرده بود را به راحتی به تاراج می سپاریم.

به راستی چه فرد یا افرادی باید جوابگوی واگذاریهای دولتی اینگونه به بخش خصوصی باشند و جواب این سرمایه های هدر رفته را چگونه باید داد.

امید است با ورود مسئولان دلسوز و مردمی به این مسئله و برنامه ریزی اصولی و اجرایی نسبت به تعین تکلیف این واحد بزرگ تولیدی برای ادامه تولید و بازگشتن کارگران به چرخه تولید اقدام شود تا سرمایه های ملی بیش از بلاتکلیف نمانند و نابود نشوند.

................................