به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابوطالب جلالی صبح دوشنبه در مراسم معارفه سرپرست معاونت مهارتهای پیشرفته این اداره کل افزود: در این آموزشها فرایند یادگیری فراگیران از طریق محیطهای کار و در درون آنها طراحی و اجرا می شود و محتوای آموزشها را با تغییرات و پیشرفتهای حوزه تکنولوژی و به تبع آن کارکرد اقتصادی جامعه هماهنگ می سازد.

وی اظهار داشت: این عامل سبب شده است که از این آموزشها به عنوان عناصر کلیدی جهت تحقق پیشرفتهای اقتصادی نام برده شود.



وی خاطرنشان کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سیاستهای جدید، استراتژی خود را به تقاضا محوری تغییر داده و این آموزش از نقش و تاثیرگذاری اقتصادی - اجتماعی مهمی برخوردار است زیرا با ارتقا دانش، نگرشها و مهارتهای مورد نیاز بازار کار، به توسعه اقتصادی کمک می کند.

به گفته جلالی، کارآفرینی، آمادگی شغلی، نرم افزارهای تخصصی، مهارتهای پیشرفته فنی و مهارتهای پیشرفته غیر فنی رشته هایی است که در مراکز دولتی ثابت، جوار دانشگاهی، واحدهای صنفی و بنگاه های اقتصادی ارائه می شود.

مدیرکل فنی و حرفه ای گلستان، ضرورت ایجاد این معاونت را روی آوردن بیکاری از قشر بیسواد به قشر تحصیل کرده دانست و افزود: این نوع بیکاری مستلزم تغییر استراتژی های کیفی در زمینه آموزش و رهگیری فرصتهای شغلی است.

وی تاکید کرد: سیاست ایجاد مهارت برای دو قشر تحصیلکرده و کم سواد جامعه متفاوت است.

سیدرضا مفیدی به عنوان سرپرست معاونت مهارتهای پیشرفته اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گلستان منصوب شد.