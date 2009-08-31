عباس دباغی کشتی گیر آزادکار وزن 55 کیلوگرم درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با تصمیم کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد قرار است فردا (سه شنبه) در دیدار انتخابی رودروی حسن رحیمی قرار گیرم تا نفر برتر این وزن راهی رقابتهای جهانی شود.

دارنده مدال برنز جهان تصریح کرد: در این چند مدت تمرینات بسیار خوبی را زیر نظر کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد دنبال کرده ام و از نظر آمادگی در سطح بسیار خوبی قرار دارم و آماده برگزاری مسابقه انتخابی هستم.

وی تاکید کرد: در حال حاضرهیچ مصدومیتی ندارم و امیدوارم مانند رقابتهای قهرمانی آسیا دچار مشکلی نشده و با پیروزی در مسابقه انتخابی صاحب دوبنده تیم ملی در رقابتهای جهانی دانمارک شوم.

دباغی اظهار داشت: من و رحیمی مانند دو دوست در اردوهای تیم ملی کشتی آزاد حضور داشته و درکنار هم تمرین کرده ایم و در هرحال با برگزاری یک مسابقه جوانمردانه که در راستای عدالت می باشد بهترین نفری که بتواند در رقابتهای انتخابی نظر کادر فنی را جلب کند می تواند ملی پوش ایران در رقابتهای جهانی دانمارک باشد و امیدوارم فرد برتر نماینده شایسته ای برای کشتی ایران در رقابتهای جهانی باشد.