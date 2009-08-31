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۹ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۱۵

والیبال ‌‌نوجوانان‎‌ جهان /

همگروهی ایران در مرحله دوم با تیم‌های تونس، روسیه و اسپانیا

همگروهی ایران در مرحله دوم با تیم‌های تونس، روسیه و اسپانیا

تیم والیبال نوجوانان کشورمان در گروه F مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی با تیم‎های تونس، روسیه و اسپانیا دیدار خواهد کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، مرحله مقدماتی یازدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان یکشنبه شب پس از برگزاری  24 بازی و تعیین رده‎بندی تیم‏های حاضر درهریک از گروه‏ها به پایان رسید. رده‏بندی تیم‏های شرکت‎کننده دراین رقابت‎ها در پایان دیدارهای مرحله مقدماتی به این شرح است:

گروه A:
1- ایتالیا 2- تونس 3- پورتوریکو 4- مصر

گروه B:
1- ایران 2- صربستان 3- آمریکا 4- ژاپن

گروه C:
1- آرژانتین 2- اسپانیا 3- فرانسه 4- الجزایر

گروه D:
1- روسیه 2- هند 3- برزیل 4- لهستان

در پایان این مرحله از رقابت‎ها دو تیم برترهرگروه در جمع برترین‎های حاضر درمرحله یک چهارم نهایی رقابت خود را برای کسب مقام اول تا هشتم دنبال می‎کنند. ضمن اینکه دوتیم انتهایی گروه‎ها نیز برای تعیین رده‎بندی تیم‏های نهم تا شانزدهم به مصاف هم خواهند رفت.

تیم والیبال نوجوانان کشورمان که با کسب پیروزی مقابل ژاپن و صربستان و قبول شکست برابر آمریکا به عنوان تیم نخست گروه B راهی مرحله یک چهارم نهایی بازی‏ها شده است درمرحله دوم باید با تیم‏های تونس، روسیه و اسپانیا دیدار کند. گروه‎بندی 16 تیم حاضردر مرحله دوم رقابت های والیبال 2009 قهرمانی نوجوانان جوان به این شرح است:

گروه E:
ایتالیا، صربستان، آرژانتین، هند

گروه F:
ایران، تونس، روسیه، اسپانیا

گروه G:
پورتوریکو، ژاپن، فرانسه و لهستان

گروه H:
آمریکا، مصر، برزیل، الجزایر

مرحله دوم یازدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمان نوجوانان جهان از فردا (سه شنبه) آغاز می‎شود. برنامه این مرحله ازرقابت‌ها هنوز اعلام نشده است.

کد مطلب 939027

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