به گزارش خبرنگارمهر، مرحله مقدماتی یازدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان یکشنبه شب پس از برگزاری 24 بازی و تعیین ردهبندی تیمهای حاضر درهریک از گروهها به پایان رسید. ردهبندی تیمهای شرکتکننده دراین رقابتها در پایان دیدارهای مرحله مقدماتی به این شرح است:
گروه A:
1- ایتالیا 2- تونس 3- پورتوریکو 4- مصر
گروه B:
1- ایران 2- صربستان 3- آمریکا 4- ژاپن
گروه C:
1- آرژانتین 2- اسپانیا 3- فرانسه 4- الجزایر
گروه D:
1- روسیه 2- هند 3- برزیل 4- لهستان
در پایان این مرحله از رقابتها دو تیم برترهرگروه در جمع برترینهای حاضر درمرحله یک چهارم نهایی رقابت خود را برای کسب مقام اول تا هشتم دنبال میکنند. ضمن اینکه دوتیم انتهایی گروهها نیز برای تعیین ردهبندی تیمهای نهم تا شانزدهم به مصاف هم خواهند رفت.
تیم والیبال نوجوانان کشورمان که با کسب پیروزی مقابل ژاپن و صربستان و قبول شکست برابر آمریکا به عنوان تیم نخست گروه B راهی مرحله یک چهارم نهایی بازیها شده است درمرحله دوم باید با تیمهای تونس، روسیه و اسپانیا دیدار کند. گروهبندی 16 تیم حاضردر مرحله دوم رقابت های والیبال 2009 قهرمانی نوجوانان جوان به این شرح است:
گروه E:
ایتالیا، صربستان، آرژانتین، هند
گروه F:
ایران، تونس، روسیه، اسپانیا
گروه G:
پورتوریکو، ژاپن، فرانسه و لهستان
گروه H:
آمریکا، مصر، برزیل، الجزایر
مرحله دوم یازدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمان نوجوانان جهان از فردا (سه شنبه) آغاز میشود. برنامه این مرحله ازرقابتها هنوز اعلام نشده است.
نظر شما