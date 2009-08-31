ملاک انتخاب وزرا شایستگی آنهاست نه جنسیت

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تفاوتی میان زنان و مردان برای کسب رای نمایندگان مجلس وجود ندارد.



شهریار طاهرپور اظهار داشت: بحث زن بودن در رای نمایندگان موثر نیست و مجلس می خواهد تعامل لازم را با دولت در این زمینه برقرار کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سئوال که ارزیابی وی از عملکرد فاطمه آجرلو نماینده فعلی مردم کرج در مجلس شورای اسلامی چگونه است، ابراز داشت: عملکرد وی به عنوان نماینده مجلس مثبت بوده است اما باید دید که آیا وی می تواند در کسوت یک وزیر هم فعال و مدبر باشد یا نه.

این نماینده مجلس گفت: برخی از وزاری پیشنهادی زن دارای تواناییهای خوبی هستند و نمایندگان مجلس با دید باز به بررسی توانمندیهای آنها می پردازند.