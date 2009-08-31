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۹ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۲۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ملاک انتخاب وزرا شایستگی آنهاست نه جنسیت

ملاک انتخاب وزرا شایستگی آنهاست نه جنسیت

یک نماینده مجلس با تاکید بر اینکه جنسیت وزرای معرفی شده تاثیری در رای اعتماد نمایندگان ندارد گفت: نمایندگان مجلس به شایستگیهای وزرای پیشنهادی رای اعتماد می دهند.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تفاوتی میان زنان و مردان برای کسب رای نمایندگان مجلس وجود ندارد.

شهریار طاهرپور اظهار داشت: بحث زن بودن در رای نمایندگان موثر نیست و مجلس می خواهد تعامل لازم را با دولت در این زمینه برقرار کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سئوال که ارزیابی وی از عملکرد فاطمه آجرلو نماینده فعلی مردم کرج در مجلس شورای اسلامی چگونه است، ابراز داشت: عملکرد وی به عنوان نماینده مجلس مثبت بوده است اما باید دید که آیا وی می تواند در کسوت یک وزیر هم فعال و مدبر باشد یا نه.

این نماینده مجلس گفت: برخی از وزاری پیشنهادی زن دارای تواناییهای خوبی هستند و نمایندگان مجلس با دید باز به بررسی توانمندیهای آنها می پردازند.

کد مطلب 939028

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