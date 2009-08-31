"سرهنگ هاشمی" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پیش از این ساعت کاری ادارات با ساعت کاری بازار تلاقی نداشت و پایتخت با پیک ترافیکی روبرو نبود.

این اظهارات در حالی از سوی سرهنگ هاشمی بیان می شود که دولت در مصوبه ای از ابتدای ماه مبارک رمضان تغییر ساعت کار ادارات دولتی و بانکها را به ساعت 9 صبح تغییر داد.

این مقام مسئول در نیروی انتظامی با اشاره به این که پیک ترافیکی از ساعت 7 صبح به 9 تا 11 صبح تغییر کرده بیان داشت: هم اکنون در تمامی محورها پیک ترافیکی وجود دارد و این مسئله مربوط به یک نقطه از شهر تهران نیست.

چندی پیش رئیس مجلس شورای اسلامی در پی تغییر ساعت کار ادارات دولتی و بانکها در ماه مبارک رمضان با ارسال نامه ای به محمود احمدی نژاد ‌خواستار بازگشت ساعات کار به روال قانونی شد.

سرهنگ هاشمی در پاسخ به این سئوال که " آیا تا پایان ماه رمضان این وضعیت ادامه خواهد داشت ؟" گفت: فردا در نشستی خبری با خبرنگاران پاسخ تمام سئوالات را خواهم داد.