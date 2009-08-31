به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مدیرعامل شرکت گاز گلستان صبح دوشنبه در حاشیه اجرای این طرح در آق قلا افزود: در هفته دولت تعداد 52 پروژه با هزینه ای بالغ بر 164 میلیارد ریال در سطح استان مورد بهره برداری یا کلنگ زنی قرار گرفت.
رمضانعلی ستگدوینی اظهار داشت: هزینه اجرایی پروژه های شهرستان آق قلا حدود 40 میلیارد ریال بوده که با بهره برداری از آن بیش از 20 هزار و 827 نفر از جمعیت این شهرستان از نعمت گاز بهره مند شدند.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم مردم بجهت بهره مندی هرچه بهتر از این نعمت الهی نکات ایمنی را رعایت کنند و در مصرف گاز نهایت صرفه جویی را داشته باشند.
57 درصد روستاهای گلستان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.
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