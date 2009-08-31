گرگان - خبرگزاری مهر: 25 طرح گازرسانی روستایی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در شهرستان آق قلا گلستان به بهره برداری رسید و عملیات اجرایی گازرسانی به 9 روستای جدید نیز آغاز شد.