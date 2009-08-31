به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان در جمع خبرنگاران این پرسش که آیا فکر نمی ‌کنید افشا شدن پرونده اتاق امن و اتهامات وارد شده به شما در این پرونده رای اعتماد شما را در مجلس مخدوش خواهد کرد؟ را بدون پاسخ گذاشت.

وی در عین حال گفت: برنامه‌های خود را به مجلس ارائه کرده‌ام که در نهایت نمایندگان مجلس در این مورد تصمیم‌گیری خواهند کرد.

پیش از این دفتر محرابیان از لغو حکم دادگاه فوق با توسل به اختیارات رئیس سابق قوه قضائیه و مخالف بیّن شرع بودن آن خبر داده بود و گفته شد وی در مجلس نیز همین موضوع را اعلام کرده است ، در عین حال محمود سالارکیا معاون دادستان تهران گفته است: بر خلاف اخبار منتشر شده که مبنی بر ابطال حکم اتاق امن است ، باید گفت این حکم باطل نشده بلکه از سوی مراجع رسیدگی کننده نقض شده است.