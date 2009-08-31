به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته نخست رقابت‌های فوتبال لالیگا اسپانیا شب گذشت(یکشنبه شب) با برگزاری 7 دیدار پیگیری شد که در یکی از این مسابقات تیم فوتبال اوساسونا در ورزشگاه خانگی برابر ویارئال به نتیجه مساوی یک بر یک رضایت داد.

در این دیدار ابتدا سانتی کازورلا(32) گل برتری ویارئال را به ثمر رساند اما والتر پاندیانی(37) گل تساوی اوساسونا را وارد دروازه ویارئال کرد. در این مسابقه جواد نکونام 90 دقیقه در ترکیب اصلی اوساسونا حضور داشت اما مسعود شجاعی از دقیقه 62 جای خود را به خاویر کالیا داد.

نتایج دیدارهای شب گذشته هفته نخست مسابقات فوتبال لالیگا شرح زیر است:

* اتلتیکو بیلبائو یک - اسپانیول صفر

* مالاگا 3 - اتلتیکومادرید صفر

* مایورکا 2 - خه‌رس صفر

* اوساسونا یک - ویارئال یک

* راسینگ سانتاندر یک - ختافه 4

* والنسیا 2 - سویا صفر

* آلمریا صفر - والادولید صفر

هفته نخست مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدار زیر به پایان می رسد:

* بارسلونا - اسپورتینگ گیخون