به گزارش خبرگزاری مهر، دو مجموعه شعر "در خانه ما" و "مثل من در انتظار" از این شاعر توسط انتشارات سوره مهر به چاپهای دوم و سوم رسید.

"در خانه ما" از مجموعه شعرهای کودکانه محقق و "مثل من در انتظار" اشعار این شاعر با موضوعیت حضرت صاحب‌الزمان(عج) است که مراحل تجدید چاپ را طی می‌کند.

محقق همچنین دو مجموعه شعر را با موضوعیت دفاع مقدس ویژه مخاطبان نوجوان و جوان راهی بازار می‌کند که "سال‌های سربلند" عنوان احتمالی مجموعه شعری این شاعر ویژه مجموعه آثار بزرگسالانه اش خواهد بود. این اثر مشتمل بر بیش از پنجاه شعر در قالب‌های متنوع است.

مجموعه شعر ویژه نوجوانان‌ وی که هنوز نام آن مشخص نشده دربرگیرنده‌ بیش از پانزده شعر در قالب‌های متنوع و عمدتا چهارپاره و رباعی با موضوعیت دفاع مقدس است.