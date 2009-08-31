عوامل انفجار بغداد اخیرا از زندانهای تحت کنترل آمریکا آزاد شده بودند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، نتایج اولیه بررسی ها بیانگر این مسئله است که انفجارهای ویرانگر اخیر در برابر وزارت دارایی و خارجه عراق که به کشته شدن 95 نفر و زخمی شدن صدها نفر دیگر منجر شد، توسط کسانی انجام شد که به تازگی از زندان "بوکا" که تحت کنترل نیروهای آمریکایی است، آزاد شده بودند.

زندان بوکا در شهر بصره در جنوب عراق قرار دارد که کنترل آن در دست نیروهای آمریکایی است.

بر اساس این گزارش، عامل انتحاری که خودروی نیمه سنگین را در کنار ساختمان وزارت خارجه منفجر کرد، سه ماه قبل و عامل انفجار خونین وزارت دارایی چندین ماه قبل از آن، از همین زندان آزاد شده بودند.

این موضوع پس از بررسی یکی از خودروهای بمبگذاری شده که اخیرا سیستم صوتی خود را خریداری کرده بود، مشخص شده است.

از سوی دیگر منابع خبری از زندانی بودن قریب به 9 هزار نفر در زندان های تحت کنترل آمریکا در عراق خبر می دهند. این افراد در سه بازداشتگاه مختلف در مرکز و جنوب عراق بسر می برند.

بر این اساس هم اکنون هفتصد ونود نفر در زندان بوکا در بصره، سه هزار و پانصد و هفتاد و دو نفر در زندان کوپر در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد و چهار هزار و پانصد و هشتاد و پنج نفر در التاجی در شمال بغداد نگهداری می شوند.