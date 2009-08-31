فرهاد بشیری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاکدشت افزود: حداقل 50 درصد جمعیت کشورمان را خانمها تشکیل می دهند و آنها توجه جدی به مسئله علم و تکنولوژی دارند که ارتقا سطح علمی بانوان ایرانی و 60 درصد جمعیت دانشجویی کشور، نشان دهنده این موضوع است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطر نشان کرد: زنان پتانسیل اصلی و نیروی عظیم جامعه هستند که تاثیرگذاری خاصی بر جامعه دارند و در کارهایی که بر عهده شان گذاشته می شود، راندمان کارها را بالا می برند و در مدیریت ارشد کشور هم در بسیاری موارد، نقش قابل توجهی داشته اند.

وی افزود: بشیری نظر برخی مراجع تقلید در مورد وزرای پیشنهادی زن کابینه دهم را قابل احترام و مورد توجه جامعه و به خصوص نمایندگان مجلس دانست و افزود : به طور حتم، نظر این مراجع محترم تقلید در رای اعتماد وزرا بی تاثیر نیست .

نماینده پاکدشت تصریح کرد: گویا رئیس جمهور قبل از معرفی وزرا به مجلس با مقام معظم رهبری مشورت کرده و معظم له مخالف حضور زنان نبوده اند و به همین دلیل، آقای احمدی نژاد آنها را پیشنهاد کرده ولی رهبر انقلاب تاکید داشته اند که نظر مراجع تقلید هم در نظر گرفته شود.

وی نظر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره وزرای زن را چنین ارزیابی کرد: خانم کشاورز که برای آموزش و پرورش پیشنهاد شده، نتوانست کمیسیون را قانع کند و خانم دستجردی با توجه به توانایی و تجربیاتی که دارد، توانست رای خوبی در کمیسیون به دست بیاورد .

بشیری در پایان افزود: خانم آجرلو به دلیل عضویت در همین کمیسیون، اگرچه کمیسیون تخصصی برای ارائه نظر در خصوص وی نیست، نظر موافق و مخالف داشته ولی در مجموع نظر مساعدی روی وزارت وی نیست.