به گزارش خبرنگار مهر، دبیر علمی این همایش سیدمهدی طاهری است و محمد علائیآرانی او را در این مسئولیت همراهی میکند و دبیر اجرایی همایش محمد آباقری است.
در کمیته علمی همایش افرادی چون ابوالفضل احمدی، سیدمرتضی امیرشاهی، احمد پاکتچی، مهری پریرخ، حمیدرضا جمالیمهموئی، عباس حری (رییس کمیته علمی)، محمد حسین دیانی، حمیدرضا ربیعی، ریاضی، محمود سالاری، هاجر ستوده، احمد سلطانینژاد، سیدمهدی طاهری (دبیر علمی همایش)، سیدرحمتالله فتاحی، عبدالحسین فرجپهلو، قاضی میرسعید، فریده عصاره، کیوان کوشا، علی گزنی، یزدان منصوریان و حجتالاسلام محمدهادی یعقوبنژاد عضویت دارند.
اهداف کلیای که برای همایش "کتابخانههای دیچیتالی" در نظر گرفته شده عبارتند از: شناخت نقاط همکاری و تبادل دانش و تجربیات میان فعالان حوزه کتابخانه دیجیتالی، شناسایی فعالیتهای جاری حوزه کتابخانههای دیجیتالی در سطح کشور به ویژه حوزه علوم اسلامی، شناسایی چالشها، فرصتها و تهدیدها در حوزه کتابخانه دیجیتالیِ علوم و فرهنگ اسلامی، توسعه نقش کتابخانههای دیجیتالی در پژوهش و انتشار فرهنگ علوم اسلامی، تبیین مفهوم، استانداردسازی و رویکردهای نوین در حوزهی کتابخانههای دیجیتالی برای دستیابی به یک زبان مشترک، شناسایی عوامل موثر در بهرهگیری بهینه از کتابخانههای دیجیتالی، شناسایی زمینههای جدید پژوهشی و شناسایی زیرساختها.
همایش "کتابخانههای دیجیتالی: چارچوبها و چالشهای طراحی، بومیسازی و پیاده سازی" به همت انجمن کتابخانههای دیجیتالی اسلامی(ایدلا) با تاکید بر علوم و فرهنگ اسلامی 19 و 20 اسفند در اصفهان برگزار میشود و آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات به دبیرخانه همایش 30مهرماه تعیین شده است.
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