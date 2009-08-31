آغاز مسابقات بدون بیم، دانشگاه آزاد و "طبل" / پرسپولیس وارد لیگ شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز مراسم قرعه‎کشی رقابت‎های والیبال لیگ برتر و دسته اول باشگاه‏های کشور که یکشنبه شب با حضور نمایندگان تیم‏های شرکت‏کننده در محل فدراسیون برگزار شد رئیس سازمان لیگ ضن تاکید دوباره بر تسویه حساب تیم‎ها، دوتیم بیم بابل و دانشگاه آزاد تهران را به دلیل بدهکاری از حضور درمراسم قرعه‎کشی محروم کرد تا این دو تیم با وجود اعلام آمادگی از شرکت در لیگ برتر 88 کنار روند.

این در حالی است که حمید موحدی و فرهاد نفرزاده به عنوان نماینده دو تیم دانشگاه آزاد و بیم بابل درمراسم قرعه‎کشی یکشنبه شب شرکت کرده بودند اما با حذف این دو تیم از جدول مسابقات آنها جلسه را به نشانه اعتراض ترک کردند.

پرسپولیس که حسین حسینی یکی از مدیران آن به شمار می‎رود همراه با نماینده خراسان رضوی دوتیمی هستند که به عنوان جایگزینان بیم و دانشگاه آزاد معرفی شدند تا لیگ امسال طبق اعلام قبلی با حضور 14 تیم آغاز شود.

گل گهرسیرجان، نماینده گنبد، نماینده ارومیه، پیکان تهران، ارتعاشات صنعتی ایران، داماش گیلان، نماینده خراسان رضوی، برق کرمان، پتروشیمی بندرامام، پرسپولیس، کاله آمل، سنگ آهن بافق یزد، بانک کشاورزی و سایپا 14 تیمی هستند که از 6 آبان‎ماه دیدارهای لیگ برتر والیبال درسال جاری را آغاز می‌کنند.

برنامه هفته اول این مسابقات به این شرح است:

* گل گهرسیرجان - سایپا

* بانک کشاورزی - نماینده گنبد

* نماینده ارومیه - سنگ آهن بافق یزد

* ارتعاشات صنعتی ایران - پرسپولیس

* پتروشیمی بندرامام - داماش گیلان

* نماینده خراسان رضوی - برق کرمان

همچنین در این مراسم حضور 12 تیم در رقابت‎های لیگ دسته اول باشگاه‏های کشور نهایی شد. یک و یک شیراز، آب منطقه‎ای شمیران، مقاومت بسیج، ملی حفاری ایران، جهاد کشاورزی کرمانشاه، پره سر، باریج اسانس کاشان، شهرداری یاسوج، پاسارگاد شیراز، جیحون اگزوز آق‎قلا، آلومینیوم المهدی بندرعباس و گاز سرخس تیم‏های شرکت‏کننده دراین رقابت‏ها هستند. مسابقات والیبال دسته اول باشگاه‎های کشور با یک روز تاخیر نسبت به لیگ برتر از 7 آبان ماه آغاز می‏شود.

در مراسم قرعه‏کشی مسابقات والیبال رئیس سازمان لیگ بر ممنوعیت استفاده از طبل توسط تماشاگران و برخورد با افراد خاطی دراین زمینه تاکید کرد.

رقابت‎های لیگ برتر روزهای چهارشنبه و دسته اول باشگاه‏های کشور روزهای پنجشنبه هرهفته پیگیری می‎شود. ضمن اینکه تیمداری تیم‏های لیگ برتری دررقابت‏های جوانان (متولدین 11/10/69) و نوجوانان (11/10/71) الزامی است اما تیم‎های دسته اولی تنها باید در رقابت‎های جوانان حضور داشته باشند.