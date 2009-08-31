آغاز مسابقات بدون بیم، دانشگاه آزاد و "طبل" / پرسپولیس وارد لیگ شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز مراسم قرعهکشی رقابتهای والیبال لیگ برتر و دسته اول باشگاههای کشور که یکشنبه شب با حضور نمایندگان تیمهای شرکتکننده در محل فدراسیون برگزار شد رئیس سازمان لیگ ضن تاکید دوباره بر تسویه حساب تیمها، دوتیم بیم بابل و دانشگاه آزاد تهران را به دلیل بدهکاری از حضور درمراسم قرعهکشی محروم کرد تا این دو تیم با وجود اعلام آمادگی از شرکت در لیگ برتر 88 کنار روند.
این در حالی است که حمید موحدی و فرهاد نفرزاده به عنوان نماینده دو تیم دانشگاه آزاد و بیم بابل درمراسم قرعهکشی یکشنبه شب شرکت کرده بودند اما با حذف این دو تیم از جدول مسابقات آنها جلسه را به نشانه اعتراض ترک کردند.
پرسپولیس که حسین حسینی یکی از مدیران آن به شمار میرود همراه با نماینده خراسان رضوی دوتیمی هستند که به عنوان جایگزینان بیم و دانشگاه آزاد معرفی شدند تا لیگ امسال طبق اعلام قبلی با حضور 14 تیم آغاز شود.
گل گهرسیرجان، نماینده گنبد، نماینده ارومیه، پیکان تهران، ارتعاشات صنعتی ایران، داماش گیلان، نماینده خراسان رضوی، برق کرمان، پتروشیمی بندرامام، پرسپولیس، کاله آمل، سنگ آهن بافق یزد، بانک کشاورزی و سایپا 14 تیمی هستند که از 6 آبانماه دیدارهای لیگ برتر والیبال درسال جاری را آغاز میکنند.
برنامه هفته اول این مسابقات به این شرح است:
* گل گهرسیرجان - سایپا
* بانک کشاورزی - نماینده گنبد
* نماینده ارومیه - سنگ آهن بافق یزد
* ارتعاشات صنعتی ایران - پرسپولیس
* پتروشیمی بندرامام - داماش گیلان
* نماینده خراسان رضوی - برق کرمان
همچنین در این مراسم حضور 12 تیم در رقابتهای لیگ دسته اول باشگاههای کشور نهایی شد. یک و یک شیراز، آب منطقهای شمیران، مقاومت بسیج، ملی حفاری ایران، جهاد کشاورزی کرمانشاه، پره سر، باریج اسانس کاشان، شهرداری یاسوج، پاسارگاد شیراز، جیحون اگزوز آققلا، آلومینیوم المهدی بندرعباس و گاز سرخس تیمهای شرکتکننده دراین رقابتها هستند. مسابقات والیبال دسته اول باشگاههای کشور با یک روز تاخیر نسبت به لیگ برتر از 7 آبان ماه آغاز میشود.
در مراسم قرعهکشی مسابقات والیبال رئیس سازمان لیگ بر ممنوعیت استفاده از طبل توسط تماشاگران و برخورد با افراد خاطی دراین زمینه تاکید کرد.
رقابتهای لیگ برتر روزهای چهارشنبه و دسته اول باشگاههای کشور روزهای پنجشنبه هرهفته پیگیری میشود. ضمن اینکه تیمداری تیمهای لیگ برتری دررقابتهای جوانان (متولدین 11/10/69) و نوجوانان (11/10/71) الزامی است اما تیمهای دسته اولی تنها باید در رقابتهای جوانان حضور داشته باشند.
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