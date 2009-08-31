بهنام ابطحی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : ما قرار بود این برنامه را تیر ماه امسال به روی صحنه ببریم که بنا به دلایلی به تاخیر افتاد و امیدواریم این بار کنسرت ارکستر بزرگ طبق برنامه برگزار شود.

وی در ادامه افزود: همزمان با اجرای این کنسرت، آلبوم "سال" نیز که شامل قطعات همین اجرا است رونمایی و راهی بازار خواهد شد. کار آهنگسازی و تنظیم قطعات این کنسرت نیز که با عنوان کنسرت"سال" روی صحنه می رود توسط خودم صورت گرفته است.

یاد آور می شود این کنسرت به موسیقی بی کلام تلفیقی اختصاص دارد و بیشتر اعضای ارکستراز نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران هستند و دلیل نامگذاری این کنسرت با عنوان کنسرت سال این بوده که هر یک از12 قطعه این اجرا به نام یکی از ماه های سال نامگذاری شده است .