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۹ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۴۵

هفته دوم سری آ ایتالیا/

پیروزی یوونتوس برابر رم / قعرنشینی مردان توتی

پیروزی یوونتوس برابر رم / قعرنشینی مردان توتی

هفته دوم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا با برتری یوونتوس، جنوآ، سامپدوریا و فیورنتینا و شکست رم در ورزشگاه خانگی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا یکشنبه شب با برگزاری 8 دیدار به پایان رسید که در حساسترین مسابقه برگزار شده، تیم فوتبال یوونتوس برابر میزبان خود رم به پیروزی 3 بر یک دست یافت.

در این دیدار که در ورزشگاه المپیک رم برگزار شد، دیه‌گو(25 و 68) و فیلیچه ملو(90) برای یوونتوس گل زدند و دانیله دروسی(35) تک گل رم را به ثمر رساند.

نتایج کامل دیدارهای شب گذشته هفته دوم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا به شرح زیر است:
* رم یک - یوونتوس 3
* آتلانتا صفر - جنوآ یک
* کالیاری یک - سیه‌نا 3
* کیه‌وو یک - لاتزیو 2
* فیورنتینا یک - پالرمو صفر
* ناپولی 3 - لیورنو یک
* پارما 2 - کاتانیا یک
* سامپدوریا 3 - اودینزه یک

جدول رده بندی مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا به شرح زیر است:
1- سامپدوریا 6 امتیاز
2- یوونتوس 6 امتیاز
3- جنوآ 6 امتیاز
4- لاتزیو 6 امتیاز
 ----------------------
19- آتلانتا بدون امتیاز
20- رم بدون امتیاز

کد مطلب 939051

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