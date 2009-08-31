پیروزی یوونتوس برابر رم / قعرنشینی مردان توتی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا یکشنبه شب با برگزاری 8 دیدار به پایان رسید که در حساسترین مسابقه برگزار شده، تیم فوتبال یوونتوس برابر میزبان خود رم به پیروزی 3 بر یک دست یافت.

در این دیدار که در ورزشگاه المپیک رم برگزار شد، دیه‌گو(25 و 68) و فیلیچه ملو(90) برای یوونتوس گل زدند و دانیله دروسی(35) تک گل رم را به ثمر رساند.

نتایج کامل دیدارهای شب گذشته هفته دوم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا به شرح زیر است:

* رم یک - یوونتوس 3

* آتلانتا صفر - جنوآ یک

* کالیاری یک - سیه‌نا 3

* کیه‌وو یک - لاتزیو 2

* فیورنتینا یک - پالرمو صفر

* ناپولی 3 - لیورنو یک

* پارما 2 - کاتانیا یک

* سامپدوریا 3 - اودینزه یک

جدول رده بندی مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا به شرح زیر است:

1- سامپدوریا 6 امتیاز

2- یوونتوس 6 امتیاز

3- جنوآ 6 امتیاز

4- لاتزیو 6 امتیاز

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19- آتلانتا بدون امتیاز

20- رم بدون امتیاز