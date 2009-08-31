سعید رضویان مجری طرح این فیلم به خبرنگار مهر گفت: با بازگشت امیرشهاب رضویان تدوین نهایی زیر نظر او شروع شده و پس از پایان این مرحله صداگذاری و ساخت موسیقی شروع می‌شود. "تابستان عزیز" اواخر تابستان آماده پخش می‌شود اما هنوز زمان پخش آن مشخص نیست.

سروش صحت، رابعه مدنی، مهران رجبی، هومن ذبیحی، سعید رضویان، فریبا آهنگ و حمیرا عظیمی تعدادی از بازیگران این فیلم 90 دقیقه‌ای هستند. داستان این فیلم درباره سفر یک پسر نوجوان همراه با مادربزرگش به مشهد است. در روزی که یک مسابقه فوتبال برگزار می‌شود پسر در حرم گم می‌شود.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار: مسعود امینی، صدابردار: مهدی صالح‌کرمانی، طراح صحنه و لباس: سیامک کاری‌نژاد، گریم: مرتضی متقی، تدوین: فرزاد هوتهم، مدیر تولید: افشین قلی‌پور، منشی صحنه: امیر مکین، عکس: محمدجواد خادم حسنی، محصول شبکه یک.

امیرشهاب رضویان فیلم‌های "سفر مردان خاکستری"، "مینای شهر خاموش" و "تهران ساعت هفت صبح" را کارگردانی کرده است.

