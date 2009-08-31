دفاع از کشاورز دفاع از حضور بانوان در عرصه مدیریت است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، رضا رحیمی نسب نماینده خرم آباد در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس در بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در موافقت با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش طی سخنانی اظهار داشت: دولت دهم در حالی کار خود را شروع کرده که کشور روزهای سختی را گذرانده است، مجلس در آستانه تصمیم بزرگی است ما نه مداحی را پیشه می کنیم و نه فحاشی را. بلکه محاسن را می گوییم و معایب را یادآور می شویم.

وی به اظهارات مخالفان با برنامه های دولت در روز گذشته مجلس اشاره کردو گفت: یکی رئیس جمهور محترم را در ضدیت با قانون معرفی کرد و مخالف دیگر وی را فاقد برنامه خواند و نماینده دیگر هم او را متهم به تفکر لیبرالی کرد. اما باید اذعان کرد این مطالب هیچ گاه از اعتبار 25 میلیون رای مردم نخواهد کاست.

رحیمی نسب در ادامه افزود : لازم می دانم گذری کوتاه بر توانمندی بانوان داشته باشم. نظام اسلامی در 30 سال گذشته هیچ گاه از ظرفیت بانوان در ساختارهای مدیریتی استفاده نکرده است.

وی با بیان اینکه شعارهایی در خصوص استفاده از ظرفیت بانوان مطرح شده است، گفت: متاسفانه این نگاه هیچ گاه از حد حرف به عمل نرسید. خیلی ها شعار دادند اما عمل نکردند. برخی نگاه ها به توانمندی بانوان اگر نگوییم ظالمانه بوده است باید گفت ناعادلانه است.

این نماینده اصولگرای مجلس خاطر نشان کرد: آیا کسی می تواند بگوید کدام پزشک به خاطر جنسیت حاذق تر است آیا کسی می تواند بگوید کدام معلم و یا استاد دانشگاه به خاطر مردم بودن موفق و به خاطر زن بودن ناتوان است.

رحیمی نسب ادامه داد: شان و جایگاه وزارت یک مقام استراتژیک است بخواهیم یا نخواهیم بخشی از این سخنان واقعیت جامعه ما را بیان می کند.

نماینده خرم آباد گفت: علیرغم تلاش ها و مجاهدت های خیل معلمان و صاحب منصبان امروز پس از یک قرن از نظام آموزش و پرورش، از مربیان تا اولیاء، از مجلس تا دولت جملگی معترض هستند ، آیا تاکنون مدیریت در این ساختار به دست خانم ها بوده یا آقایان.

وی با اشاره به ظرافت موجود در مدیریت زنان در عرصه آموزش و پرورش را ارجح تر دانست و گفت: دفاع از خانم کشاورز دفاع از شخص خاصی نیست دفاع از عمده خانم ها است که می خواهند با عفت و حجاب در عرصه حضور پیدا کنند.

رحیمی نسب، کشاورز را فردی کاملا آگاه، حرفه ای و متدین خواند و گفت: سوابق ایشان موید این ادعاست که در جهت تحصیلات و سوابق با وزارتخانه مربوطه آشنایی دارد و حتی معاون وزیر بوده اند.

وی گفت: نگاه ما باید فراتر از جنسیت یا برد و باخت های انتخاباتی باشد نگاه ما باید بر گرفته از آرمانهای امام و منویات رهبری که فرمودند از دامن زن مرد به معراج می رود باشد.

وی در پایان سخنانش گفت: چشم مردم امروز به این 3 زن در کابینه دوخته شده است. نکند با رای ندادن باعث بروز شبهات در جامعه باشیم.