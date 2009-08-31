به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا شافعی مدیر کل دفتر حمایت از سرمایه گذاری و توسعه تجارت کشاورزی با اعلام این مطلب افزود: از سال 84 تا 87 به لحاظ ارزشی حدود 8 میلیارد و 600 میلیون دلار و از نظر وزنی حدود 8 میلیون و 500 هزار تن انواع محصولات باغی، دامی، شیلاتی و ... به کشورهای مختلف جهان صادر شده است.

وی اهداف برنامه چهارم توسعه در خصوص صادرات محصولات کشاورزی طی چهار سال گذشته را6 میلیارد و 384 میلیون دلار عنوان کرد.

شافعی نیا همچنین میزان صادرات محصولات صنایع غذایی از سال 84 تا 87 را به لحاظ ارزشی 2 میلیارد و 523 میلیون دلار اعلام کرد.

وی آثار خشکسالی و سرمازدگی بر تولید محصولاتی همچون انار، پسته و کشمش، کاهش قیمتهای جهانی و وضع عوارض صادراتی به برخی از محصولات کشاورزی مانند علوفه، برنج و آرد به منظور تنظیم بازار داخلی کشور را از علل کاهش صادرات در برخی از محصولات کشاورزی طی چند ماه گذشته نام برد.