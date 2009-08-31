به گزارش خبرنگار مهر در تایباد، مهدی هنرور ظهر دوشنبه در نشست خبری افزود: به مناسبت هفته دولت و به منظور معرفی بخشی از خدمات دولت نهم 93 پروژه با اعتبار بیش از 98 میلیارد و 875 میلیون ریال در تایباد به بهره برداری رسید و عملیات اجرایی چندین پروژه دیگر نیز آغاز شد.

فرماندار تایباد گفت: پروژه های افتتاحی هفته دولت در حوزه های آموزش و پرورش، راه و ترابری، مخابرات، بنیاد مسکن، کمیته امداد، برق و دیگر زمینه های توسعه ای تعریف شده است.

وی مدرسه شش کلاسه مولانا با اعتبار سه میلیارد ریال، اجرای طرح ترافیکی شمال هنگ مرزی تایباد با اعتبار چهار میلیارد ریال و بهره برداری از 30 واحد مسکونی روستایی با اعتبار 21 میلیارد ریال را از جمله پروژه های افتتاحی هفته دولت در تایباد عنوان کرد و گفت: طرح هادی روستای ارزنه نیز که با اعتبار سه میلیارد ریال تهیه و اجرا شده است، در این هفته به بهره برداری می رسد.

فرماندار تایباد از بهره برداری از چند پروژه برق رسانی با اعتبار شش میلیارد و 400 میلیون ریال در هفته دولت خبر داد و افزود: در این هفته چندین پروژه آسفالت شهری و روستایی نیز افتتاح می شود.

هنرور با اشاره به بهره برداری از 20 واحد مسکونی مددجویان با اعتبار 800 میلیون ریال و 15 واحد مسکونی شهری و روستایی با اعتبار یک میلیارد و 200 میلیون ریال طی هفته دولت در تایباد گفت: عملیات اجرایی ساخت 57 واحد مسکونی شهری و روستایی با اعتبار مورد نیاز چهار میلیارد ریال نیز در این هفته آغاز می شود.

وی ادامه داد: از جمله پروژه های افتتاحی هفته دولت در حوزه آبرسانی می توان به طرح آبرسانی روستاهای قلعه نو و ارزنه و ارخود با اعتبار 18 میلیارد ریال و پروژه آبرسانی به روستای محسن آباد با اعتبار پنج میلیارد و 500 میلیون ریال اشاره کرد.

فرماندار تایباد افتتاح ساختمان دهیاری تونه و پساوه با اعتبار 400 میلیون ریال، افتتاح 17 کیلومتر راه روستایی با اعتبار پنج میلیارد ریال و کارخانه آسفالت 80 تنی با اعتبار سه میلیارد و 500 میلیون ریال را از دیگر برنامه های ویژه هفته دولت در این شهرستان عنوان کرد.