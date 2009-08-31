فقدان ارزشهای معنوی عاملی برای تضعیف جوامع است

پاتریاک مسکو فقدان ارزشهای معنوی را عامل تضعیف جوامع دانست

رهبر معنوی کلیسای ارتدکس روسیه اعتقاد دارد که ظرفیت دفاع هر کشوری باید با ارزشهای دینی آن تقویت شود و هیچ حفاظ هسته‌ای نمی‌تواند از کشوری محافظت کند که فاقد ارزشهای معنوی است.

پاتریاک کریل رهبر معنوی کلیسای ارتدکس روسیه در دیدار با کارگران یک کارخانه کشتی سازی گفت: نباید از رفتن به کلیسا و آموزش دین به کودکان خود شرمنده باشید. این امورات در کنار تهجیزات نظامی می تواند از یک کشور حمایت کند.

وی اشاره کرد که امروز کارخانه کشتی سازی نقش مهمی در حفظ صلح و تقویت توان نظامی روسیه ایفا می کند و به رغم چالشهایی که از سال 1990 آغاز شده این صنعت پایه های ناوگان دریایی شمالی را به خوبی حفظ کرده است.

براساس اظهارات پاتریاک چنین عملکرد موفقی را نمی توان با تحمیل عقیده بدست آورد.

وی گفت: اطمینان دارم روابط آزاد اقتصادی می تواند ایجاد توسعه را تسهیل کند اما در این زمینه از دست دادن پایه های سنتی فرهنگ و معنویت و غلبه بر بازار پراگماتیسم که ارزشهای مادی دارد بسیار حائز اهمیت است. امروز روسیه به یک بازار تبدیل شده، اما مهم است که روح مردم آن چنین نشود. فلسفه ای که با غریزه هدایت می شود و تمام ارزشهای آن مادی هستند می تواند یک کشور را حتی با مطمئن ترین محافظان هسته ای نابود کند، همانطور که اتحاد جماهیر شوروی بدون یک تیراندازی نابود شد.

وی گفت: در این دوره که روسیه وارد اقتصاد جهانی شده ما باید بر تقویت هویت و ارزشهای دینی خود تمرکز کنیم، تمامیت ارضی ما تنها روی کاغذ حفظ نمی شود بلکه تمامیت ارضی ما را نظام ارزشی حفظ می کند.

روسیه از تمام ادیان در این کشور حمایت می‌کند

رئیس جمهور روسیه اعلام کرد: با وجود بحرانهای مالی و اقتصادی، روسیه از تمام ادیان این کشور حمایت کرده و نیازی به کمکهای خارجی نیست.

دیمتری مدودوف رئیس جمهور روسیه به دومین رئیس جمهوری تبدیل شده که از معبد اصلی بودائیان روسیه در جمهوری بوریتیا دیدن کرد و مورد استقبال گرم رهبر معنوی بودائیان روسیه و شاگردانش قرار گرفت.

مدودوف دیروز دوشنبه 2 شهریور ماه در دیدار با بودائیان روسیه گفت: تمام ادیان سنتی روسیه به رغم مشکلات و موانع مالی و اقتصادی مورد حمایت مقامات این کشور هستند.

پیش از این مدودوف از مسجد جامع مسکو دیدار کرده و طی آن نشستی با رهبران اسلامی این کشور داشت.

رئیس جمهور روسیه دیروز در معبد ایولگا گفت: دیدار من با شما یکی از نشانه های توسعه روابط میان دولت و ادیان سنتی است که در این کشور احیا شده است.

وی همچنین از تصمیم خود درباره تدریس دین در مدارس و ایجاد پایگاه های دینی برای نیروهای نظامی صحبت کرد و در ادامه این اظهارات به استقبال رهبران تمام جوامع دینی از این تصمیمها اشاره کرد.

رئیس جمهور روسیه همچنین در دیدار تیرماه خود با رهبران مسلمان در مسجد جامع مسکو اهمیت اسلام را در امور داخلی روسیه مورد تأکید قرار دارد و گفت: مسلمانان روسیه در این کشور از احترام و نفوذ برخوردارند. سازمانهای اسلامی سهم مهمی در ترویج صلح در جامعه و فراهم کردن آموزش معنوی و اخلاقی برای مردم و همچنین مبارزه با افراط‌گرایی و بیگانه‌هراسی دارند.

پاپ اصلاحات شورای دوم واتیکان در کلیسا را نادیده نمی‌گیرد

به دنبال انتشار تحلیلها و نقدهایی درباره عملکرد بندیکت شانزدهم، وزیر کشور واتیکان مسئله نادیده گرفتن شدن تغییرات و اصلاحاتی را که پس از شورای دوم واتیکان در کلیسای کاتولیک به وجود آمده تکذیب کرد.

کاردینال تارچیزیو برتونه وزیر کشور واتیکان طی یک مصاحبه با روزنامه لوسترواتوره رومانو به بحثهای رسانه‌های ایتالیایی درباره اسناد فرضی که تغییرات کلیسا از زمان شورای دوم واتیکان را معکوس جلوه می‌دهد اشاره کرد و گفت: رسانه‌ها برای آنکه به نیات و اقدامات رهبرکاتولیکها پی ببرند باید سابقه شخصی وی را به‌ویژه در رابطه با مشورت در کلیسا بررسی کنند.

وی همچنین ادعای رسانه‌ها درباره اسناد فرضی کلیسا مبنی بر معکوس کردن تمام این نتایج را مسئله‌ای دانست که از ابداعات و تصورات خود رسانه‌ها ناشی می‌شود.

این کاردینال کاتولیک تأکید کرد که برخی از موضوعات کاربردی شورای دوم واتیکان به‌سرعت از سوی پاپ مورد استفاده قرار گرفت که این امر در رابطه با ارتباط کلیسای کاتولیک با کلیساهای ارتدکس، کلیساهای شرقی و گفتگو با یهودیت و اسلام مشاهده می‌شود. این اقدام به پاسخهای تازه منتهی شده و مسائل فکری عمیقی را مطرح کرده که پیش از این مطرح نبوده است.

به رغم ادعای وزیر کشور واتیکان بسیاری از ناظران اعتقاد دارند رویکردهای پاپ بندیکت شانزدهم با مواد تصویب شده در شورای دوم واتیکان منافات دارد و این منافات علتی شده تا آنها استدلال کنند که رهبر کاتولیکها دوم درنظر دارد عکس نتایج شورای دوم واتیکان عمل کند.

مذاهب مسیحی بریتانیا از روز نیایش درباره تغییرات‌جوی استقبال کردند

روز نیایش برای از بین بردن تبعات تغییرات جوی مورد حمایت رهبران بریتانیایی مذاهب مختلف قرار گرفت تا نه تنها سیاستمداران بلکه پیروان و رهبران دینی نیز در این زمینه تحولی به وجود آورند.

روز نیایش برای از بین تغییرات جوی روز چهارم ماه اکتبر(12 مهر ماه) تعیین شده است تا در آستانه اجلاس تغییرات جوی سازمان ملل که قرار است دسامبر (آذرماه) در کپنهاگ دانمارک برگزار شود اقدامی از سوی گروههای دینی انجام شود.

ریچارد چارترز اسقف کلیسای انگلیکن اظهار داشت: نیایش در از بین بردن این توهم که ما خود بسیار قدرتمند هستیم مؤثر است، توهمی که خود علت این همه ویرانی در کره زمین است.

این اسقف انگلیکن در ادامه گفت: من نیز روز چهارم اکتبر به مسیحیان کلیساهای مختلف در سراسر بریتانیا ملحق شده تا به درگاه خداوند دعا کنیم که تا دستور وی در این رابطه محقق شود.

لیندا جونز رئیس سازمان معنویت برای توسعه کاتولیکها نیز در این رابطه گفت: دعا باید در محور کارهای ما قرار گیرد و این فراخوان برای دعا در زمان مناسبی صورت گرفته است. ما تنها برای رهبران سیاسی دعا نمی‌کنیم که در این رابطه کاری انجام دهند. خود ما نیز باید در این رابطه رویکردهایمان را متحول کنیم، از طبیعت محافظت کرده و در تخریب طبیعت سهیم نخواهیم بود. کشورهای فقیرتر درحال حاضر از بار سنگین خشکسالی، سیل و آب و هوای نامناسب رنج می‌برند. ما دعا می‌کنیم که خود مسئولیتهای خود را نسبت به دیگران، نسبت به خلقت و زیبایی‌های آن به عنوان آینه شکوه و جلال خداوند تحقق بخشیم.

روز نیایش برای رفع تبعات تغییرات جوی ابتکار عمل شبکه زیست‌محیطی کلیساهای بریتانیا و ایرلند است. این شبکه از نمایندگان زیست‌محیطی کلیسهای مختلف بریتانیا و ایرلند تشکیل شده است.

دالایی‌لاما در همایش آموزش شهروندان جهانی واشنگتن شرکت می‌کند

مؤسسه ذهن و زندگی اعلام کرد که دالایی‌لاما در همایش این مؤسسه که طی روزهای 8 و 9 اکتبر در واشنگتن ایالات متحده با محور اصلاح گفتگو در آموزش شهروندان جهانی برای قرن بیستم برگزار می‌شود شرکت و سخنرانی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری مارکت وایر، هدف از این همایش بررسی ارزش یادگیری احساسی، فکری و اجتماعی در برنامه آموزشی امروز با هدف ترویج تحقق و آموزش در این عرصه‌ها است.

آموزگاران برتر، دانشمندان و سیاستگذاران در این همایش به بحث و بررسی درباره اهمیت تحقیق و تأثیر برنامه درسی که افراد را به تعمق وا می‌دارد و برنامه‌هایی که می‌تواند در فضای آموزشی برای دانش آموزان طراحی کرد تا از عواملی چون فقر، خشونت و طلاق دور بماند خواهند پرداخت.

تحقیقات نشان می‌دهد که برنامه‌های مدرسه محور بهترین راه برای تحول کودکان است که این امر در کنار پرورش مهارتهای ضروری به منظور موفقیت آنها در جامعه حائز اهمیت خواهد بود.

آدام انگل رئیس مؤسسه ذهن و زندگی ابراز امیدواری کرد که توجه مسئولان آموزش و پرورش به توسعه تحقیق در فضای آموزشی و تدوین برنامه های آموزشی که تعمق دانش آموز و دانشجو را به دنبال دارد و چگونگی توجه مقامات به چنین اصلاحاتی مورد بحث قرار گرفته و بیشتر شود.

این نوزدهمین همایش "ذهن و زندگی" است. نخستین همایش آن در سال 1987 برگزار شد. از این گفتگوها معمولاً با عنوان گفتگوهای میان بودیسم و علوم یاد می‌شود و به منظور بررسی این امر شکل گرفته که آیا می‌توان میان علوم مدرن و اندیشه‌های بودیستی تعاملی ایجاد کرد. مجموعه تعاملات تجربی و موفق طی سالها به تشکیل مؤسسه ذهن و زندگی در لوئیس ویل امریکا منتهی شد.

تایوان از دالایی‌لاما خواست در سفر خود از سیاست دور بماند

مقامات تایوانی امروز ابراز امیدواری کردند که دالایی‌لاما در طول سفر خود در این کشور که برای دیدار با قربانیان وخیم‌ترین توفان پنجاه سال اخیر صورت گرفته به منظور پرهیز از خشمگین کردن چین از سیاست دور بماند.

و پو سوینگ رئیس حزب ناسیونالیست گفت: ما اعتقاد داریم که دالایی لاما از حکمتی برخوردار است که به واسطه آن می‌توان میان همدردی دینی و مانور سیاسی تمایز قائل شود.

ما یینگ جیو، رئیس جمهوری تایوان با درخواست سیاستمداران مخالف دولت این کشور برای دعوت از دالایی لاما موافقت کرد، اما اعلام کرد که با رهبر معنوی بودائیان تبت دیدار نمی‌کند.

سخنگوی حزب ناسیونالیست همچنین گفت که مقامات تایوان به دنبال درک شرایط این دیدار از سوی چین هستند اما اشاره‌ای به جزئیات پاسخ چین نکرد.

چین مدتها است که دالایی لاما را به جدایی‌طلبی برای تبت متهم کرده است و اخیراً نیز اظهار داشته است که قاطعانه با این سفر دالایی لاما به تایوان در هر شکل و ظرفیتی که باشد مخالف است. حزب مخالف در تایوان از دالایی لاما برای آرامش قربانیان توفان موراکوت در اواسط ماه آگوست دعوت کرد، توفانی که تاکنون 670 کشته برجای گذاشته است. قرار است دالایی لاما در سفر پنج روزه خود از دهکده‌ای که بدترین آسیب را از توفان متحمل شده دیدار کند، مراسم نیایشی دسته جمعی برگزار کرده و برای پیروان بودائی این جزیره سخنرانی کند.

شمار زیادی از تبعیدیان تبت در تایوان زندگی می‌کنند و میلیونها نفر از ساکنان تایوان بودایی هستند. در این میان سخنگوی دالایی‌لاما هرگونه هدف سیاسی برای این سفر را تکذیب کرد و گفت: این سفر کاملاً معنوی و به منظور دعا برای قربانیان طوفان صورت می‌گیرد.