رشد تولید تمام محصولات شرکت مس در سالجاری

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی اردبیلی افزود: مجموع استخراج سنگ سولفوری از معادن مس سرچشمه و میدوک در استان کرمان و مس سونگون در استان آذربایجان‌شرقی در پنج ماهه نخست سال 88 به 15 میلیون تن رسید که 3 درصد نسبت به برنامه پیش‌بینی شده افزایش داشت.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: مجموع کنسانتره تولیدی در کارخانه‌های تغلیظ مجتمع‌های مس سرچشمه، شهر بابک و سونگون تا پایان مردادماه امسال به 384 هزار تن رسید که 5 درصد نسبت به برنامه رشد داشت.

اردبیلی افزود: مجموع مس آندی تولید شده در کارخانه‌های ذوب مجتمع مس سرچشمه و خاتون‌آباد 109 هزار تن و مجموع مس خالص به‌دست آمده (مس کاتدی) در پالایشگاه سرچشمه، امور لیچینگ و بیولیچینگ بیش از 87 هزار تن بود که یک درصد رشد را نسبت به برنامه سال نشان می‌دهد.

وی افزود: در مدت مذکور کنسانتره مولیبدن تولید شده به میزان سه هزار و 450 تن و کنسانتره فلزات گرانبها نیز معادل 260 تن تولید شد که به‌ترتیب 49 و 29 درصد نسبت به برنامه رشد داشت.

اردبیلی افزود: در واحد ریخته‌گری‌ها نیز بیش از 26 هزار تن مفتول مسی هشت میلیمتری تولید شده است.همچنین تولید کارخانه اسید سولفوریک این شرکت بیش از 16 هزار تن بود که رشد 8 درصدی را نسبت به برنامه سال 88 نشان داد.

برنامه امسال شرکت ملی صنایع مس ایران برای تولید مس کاتد 210 هزار تن است که تا پایان مردادماه 41 درصد آن محقق شده است.