مصطفی آجورلو در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دلیل ملاقات خود با محمد دادکان گفت: برای دعوت از رئیس پیشین فدراسیون فوتبال جهت حضور در اتحادیه فوتبال و عمل کردن به وعده‌هایم و همچنین عرض قبولی طاعات و عباداتش، با وی دیدار و گفتگو کردم.

وی ادامه داد: در نشست ماه گذشته شورای مرکزی اتحادیه فوتبال آقای جعفری، مدیرعامل باشگاه مقاومت سپاسی شیراز از من و اعضای شورا درخواست کردند با محمد دادکان نشستی بگذاریم و کمک کنیم وی دوباره به ورزش و فوتبال باز گردد.

رئیس شورای مرکزی اتحادیه فوتبال باشگاه‌های کشور با بیان اینکه در این نشست هم به دوستان حاضر گفتم فدراسیون، رئیس، مجمع و مسئول دارد، در مورد اینکه آیا در این نشست از دادکان خواسته است به فدراسیون فوتبال بازگردد؟ اظهار داشت: مرجع تصمیم گیرنده برای فدراسیون فوتبال شخص دیگری است و من تنها به نمایندگی از اتحادیه فوتبال با دادکان ملاقات کردم.

آجورلو همچنین خاطرنشان کرد: بنده از دادکان دعوت کردم تا به جمع اعضای اتحادیه فوتبال بپیوندد زیرا در اتحادیه همه مسئولان و خدمتگزاران به فوتبال حضور دارند و سعی می کنند با بحث‌ها و نظرات خود، به نوعی به فوتبال کمک کنند.

رئیس شورای مرکزی اتحادیه فوتبال باشگاه‌های کشور صحبت در مورد تغییرات در سازمان ورزش و برنامه‌های آینده اش را به گفتگوهای دیگر موکول کرد.