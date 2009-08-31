به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی با همکاری اداره کل ارشاد کردستان، شانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان با همکاری اداره کل ارشاد اصفهان و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر رضوی با همکاری اداره کل ارشاد هرمزگان از سوی اداره کل هنرهای نمایشی در مهرماه امسال برگزار خواهد شد.

چهارمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی مریوان از 4 تا 7 مهر در مریوان، شانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان از 12 تا 16 مهر در اصفهان و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر رضوی از 28 مهر تا 2 آبان‌ماه در شهرهای تهران و بندرعباس برگزار می‌شود.