انتقاد نادو از عملکرد مدیران دوپینگ فوتبال/ آزادی‌ عمل آنها زیاد است

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود گذشت چندماه از اعلام درخواست سخنگوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ مبنی بر اعلام جزیئات مربوط به فعالیت‎های صورت گرفته در فدارسیون فوتبال هنوز هیچ آماری که گویای پیگیری برنامه‎های کنترل و مبارزه با دوپینگ فوتبال باشد در اختیار مدیران نادو قرار نگرفته است.

سخنگوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ که این ستاد را در هر شرایطی و برای هر رشته‎ای حتی فوتبال مسئول اصلی جهت پاسخگویی به آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) می‎داند از این وضعیت راضی نیست.

دکتر رامین احمدی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فدراسیون فوتبال و کمیته دوپینگ این فدراسیون فقط در بخش اجرایی می‌توانند مستقل عمل کنند اما در بخش اجرای قوانین باید از نادو تبعیت کامل داشته باشند. به هر حال نادو نماینده وادا در هر کشوری به شمار می‎رود و ما مجبور هستیم اطلاعات کل دوپینگ ورزش کشور که فوتبال هم بخشی از آن است را در اختیار وادا قرار دهیم.

وی به درخواست نادو برای انتشار گزارش‎های آماری دوپینگ فوتبال اشاره کرد و گفت: طی یک جلسه حضوری و چندبارهم به صورت تلفنی این درخواست را به احمد هاشمی (رئیس کمیته ضددوپینگ فدراسیون فوتبال) اعلام کردم اما تا به امروز کوچکترین آمار و اطلاعی در اختیار نادو قرارنگرفته است تا بدانیم در دوپینگ فوتبال چه می‌گذرد.

قائم مقام دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ضمن انتقاد از بی توجهی فدراسیون فوتبال در این زمینه تصریح کرد: فدراسیون فوتبال و کمیته ضددوپینگ این فدراسیون خیلی احساس استقلال و آزادی عمل می‎کنند که حاضر به اعلام گزارش برنامه‎های اجرا شده نمی‎شوند. ما می‏خواستیم همکاری با فدراسیون فوتبال بر اساس تعامل باشد اما ظاهرا آنها چنین چیزی را نمی‌خواهند.

طباطبایی ادامه داد: فدراسیون فوتبال باید هماهنگ با ما عمل کند و حداقل ماهی یک بار گزارش فعالیت‌های دوپینگی خود را دراختیارما قرار دهد. ضمن اینکه اعلام مصوبات و دستورالعمل جلسات را هم باید به این مورد اضافه کرد. درمجموع اینکه دوپینگ فوتبال باید در تعامل و هماهنگی کامل با نادو پیش رود چیزی که الان به طور کامل شاهد آن نیستیم.

سخنگوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ضمن بیان اینکه همکاری موجود بین این ستاد و کمیته ضددوپینگ فوتبال یک طرفه است یادآورد شد: نادو به عنوان متولی مبارزه با دوپینگ در ایران همکاری لازم را با تمام رشته‌ها حتی فوتبال که در زمینه اجرایی مستقل شده، داشته است. به همین دلیل وقتی مدیران فوتبال از ما فرم دوپینگ و کیت نمونه‎گیری خواستند در اختیارشان قراردادیم. ادامه همکاری یک طرفه امکان پذیرنیست. دو طرف باید یکدیگر را قبول داشته باشند.

وی تاکید کرد: شرح وظایف هرفرد حد و مرز فعالیت‌های او را مشخص می کند. من به عنوان قائم مقام دبیرکل نادو نظرمثبتی نسبت به اینگونه عملکرد مدیران دوپینگ فوتبال ندارم.