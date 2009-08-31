سعید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: برای اجرای این طرح 19 میلیارد و 207 میلیون و 90 هزار ریال از اعتبارات این اداره کل هزینه شده است.

وی اظهار داشت: طرح ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات در سطح 969 هزار و 487 هکتار با اعتبار شش میلیارد و 270 میلیون و 120 هزار ریال به اجرا درآمد.

وی خاطرنشان کرد: تهیه و تجدید نظر طرحهای جنگلداری نیز در سطح 85 هزار هکتار از عرصه های طبیعی استان اجرا که برای آن چهار میلیارد و 353 میلیون و 800 هزار ریال هزینه شده است.

به گفته محمدی، طرح مدیریت پایدار مرتع کشور از دیگر طرحهایی است که در سطح دو میلیون و 566 هزار هکتار اجرا شد.

کارشناس مسئول اداره کل منابع طبیعی گلستان بیان داشت: برای اجرای طرح مدیریت پایدار مرتع کشور در استان، دو میلیارد و 218 میلیون و 270 هزار ریال هزینه شده است.

وی احداث راه‌های جنگلی به میزان 42 کیلومتر با اعتبار هشت میلیارد و 301 میلیون ریال را از دیگر طرحهای این اداره کل در چهار سال اخیر اعلام کرد.

وی یادآور شد: همچنین در این مدت 422 هزار و 276 هکتار از عرصه های طبیعی استان تحت پوشش طرح پرورش جنگل قرار گرفت.