کاهش اهدای خون در ماه رمضان را با ذخیره دو برابری جبران کردیم

دکتر مریم صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هر سال در 10 روز اول ماه مبارک رمضان با توجه به شرایط جسمانی روزه داران با کاهش اهدای خون مواجه می شویم که بعد از این مدت شاهد بالا رفتن اهدا تا شبهای قدر هستیم.

بر اساس اعلام سازمان انتقال خون ایران، در شبهای قدر سال گذشته 41 هزار و 139 نفر در کشور برای اهدای خون اقدام کردند که این میزان در مقایسه با آمار اهدا کنندگان نسبت به سال قبل از آن 9 درصد رشد نشان می‌داد.

صادقی با اشاره به ذخیره دو برابری خون در استان تهران نسبت به سال قبل گفت: چون اهدای خون در ماه رمضان کاهش می یابد و در عین حال نیاز به خون امری ضروری است، انتقال خون استان تهران با این میزان ذخیره خونی وارد این ماه شده است.

دارا بودن حداقل وزن 50 کیلوگرم، پایین نبودن فشار خون، دارا بودن حداقل 17 سال تمام و حداکثر 65 سال سن، برخورداری از سلامت کامل و عدم ابتلای فرد به کم خونی از جمله شرایط اهدای خون است.

مدیر روابط عمومی انتقال خون استان تهران به برپایی پایگاههای ثابت و سیار انتقال خون در ساعات بعد از افطار اشاره کرد و گفت: 12 پایگاه در نقاط مختلف شهر تهران از ساعت 19 تا پایان برگزاری مراسم که معمولا ساعت 24 تا یک بامداد است، آماده خون گیری از اهدا کنندگان هستند.