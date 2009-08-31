به گزارش خبرگزاری مهر، حسین غضنفری به تازگی تدوین این فیلم را تمام کرده و امیرحسین قاسمی صداگذاری و کارن همایونفر ساخت موسیقی این فیلم را برعهده دارند.

حمیدفرخ‌نژاد، لادن مستوفی، باران کوثری، حبیب دهقان‌نسب و بابک انصاری بازیگران این فیلم سینمایی هستند که داستان دریا قلی سورانی یکی از سرداران دفاع مقدس است.

عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده فیلمنامه: همایون شهنواز، بازنویسی فیلمنامه: شهرام اسدی، مدیرفیلمبرداری: امیر کریمی، طراح چهره‌پردازی: جلال‌الدین معیریان، طراح صحنه و لباس: عباس بلوندی، صدابردار: یدالله نجفی، جلوه‌های ویژه: محسن روزبهانی، مدیرتولید: سیدابوالقاسم حسینی، ناظرپروژه: منوچهر فضلی، عکس: حسام خلوصی، مشاور رسانه‌ای: جعفر گودرزی، تهیه‌کننده: سیداحمد میرعلایی، محصول موسسه فرهنگی هنری شاهد.