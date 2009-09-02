قوانین مسابقات کشوری روباتیک رالی خیابانی اعلام شد

علی قزل باش در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: خط عابر پیاده، تابلوی ایست پلیس، چراخ راهنمایی و رانندگی و ... از جمله این قوانین است.

وی هدف گروه طراحان ماشینهای هوشمند را ایجاد فضای علمی در بین سازمانها، آشنا سازی همه اقشار جامعه با سازمانها و توجه به نیازهای مخاطبان آنان در زمینه های مختلف عنوان کرد.

قزل باش همچنین با اعلام اینکه این مسابقات یک نوع جدیدی از مسابقات تعقیب خط است، افزود: با برطرف کردن ایرادات این مسابقات ماشینهای هم از نظر الکترونیکی و هم به لحاظ مکانیکی، طراحی و ساخت مورد بررسی قرار می گیرند.

وی همچنین به جوائز این مسابقات اشاره کرد و ادامه داد: نکته مهمی که در این مسابقه وجود دارد این است که تیم اول مسابقات علاوه بر دریافت 10 میلیون ریال جائزه به بنیاد نخبگان معرفی و از تسهیلات آن اعم از معافیت سربازی و سهمیه کنکور نیز بهره مند می شوند و همچنین به تیم دوم پنج میلیون ریال و تیم فنی سکه تمام بهار آزادی اعطا می شود.

معاونت راهنمایی و راهنمایی استان گیلان به مناسبت هفته ناجا اولین دوره مسابقات کشوری روباتیک رالی خیابانی را در استان برگزار می کند.

این مسابقه به منظور نهادینه کردن قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی استان با همکاری گروه طراحان ماشینهای هوشمند( IMD ) نیمه دوم مهر ماه سال جاری در رشت برگزار می شود.

این معاونت از تمامی علاقمندانی که تمایل به شرکت در این مسابقات را دارند می توانند برای ثبت نام به آدرس اینترنتی www.Imdgroup.Ir مراجعه کنند.

این مسابقات توسط علی قزل باش و حمیدرضا ریماز طراحی شده است.