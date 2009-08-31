به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن، فریبکاری و سوء استفاده مالی، خیانت در اموال عمومی و فرار از مالیات از جمله مهمترین اتهامات اولمرت در این زمینه هستند.

کیفرخواست اتهامی اولمرت توسط "مینی مزوز" مشاور حقوقی کابینه نتانیاهو و با همکاری برخی دیگر از مقامات صهیونیست تهیه شده است.

بر اساس این کیفرخواست "ایهود اولمرت" نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی طی سال های 2002 تا 2006 که در پست های شهردار قدس و وزیر تجارت و صنایع کابینه حضور داشته است، از مقام خود سوء استفاده کرده است.

پیش از این منابع خبری در بیماری سرطان اولمرت از تعویق محاکمه وی خبر داده بودند.