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۹ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۴۷

انتخابات ایالتی نشان داد:

رشد منفی حزب مرکل/ هشدار درباره شکست حزب حاکم

رشد منفی حزب مرکل/ هشدار درباره شکست حزب حاکم

در حالی که قریب به یک ماه به انتخابات پارلمانی آلمان باقی مانده نتایج انتخابات شورای ایالتی حاکی از رشد منفی حزب حاکم این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری اشپیگل آنلاین، نتایج انتخابات روز گذشته شورای ایالتهای زاکسن، زارلند و تورینگن حاکی از پسرفت چشمگیر حزب حاکم آلمان( سوسیال دموکرات) نسبت به انتخابات 5 سال پیش است. در انتخابات امسال احزاب لیبرال آزاد و سبز رشد چشمگیری داشته اند.

صاحب منصبان حزب سوسیال دموکرات، علت رشد منفی این حزب  را در نحوه مبارزات انتخاباتی آنجلا مرکل دانسته و خواهان تغییر رویکردهای وی در هفته های باقی مانده به انتخابات پارلمانی شده اند.

از آنجا که کمتر از یک ماه به انتخابات پارلمانی مانده، نتایج دیروز انتخابات شورا موجب نگرانی طرفداران سوسیال دموکرات شده است.

کد مطلب 939088

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