رشد منفی حزب مرکل/ هشدار درباره شکست حزب حاکم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری اشپیگل آنلاین، نتایج انتخابات روز گذشته شورای ایالتهای زاکسن، زارلند و تورینگن حاکی از پسرفت چشمگیر حزب حاکم آلمان( سوسیال دموکرات) نسبت به انتخابات 5 سال پیش است. در انتخابات امسال احزاب لیبرال آزاد و سبز رشد چشمگیری داشته اند.

صاحب منصبان حزب سوسیال دموکرات، علت رشد منفی این حزب را در نحوه مبارزات انتخاباتی آنجلا مرکل دانسته و خواهان تغییر رویکردهای وی در هفته های باقی مانده به انتخابات پارلمانی شده اند.

از آنجا که کمتر از یک ماه به انتخابات پارلمانی مانده، نتایج دیروز انتخابات شورا موجب نگرانی طرفداران سوسیال دموکرات شده است.