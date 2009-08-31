به گزارش خبرنگار مهر، نمایش جدید شاپوری بر اساس فیلمی با همین نام اثر اینگمار برگمان کارگردان فقید سوئدی است که به مرگ و دنیای پس از مرگ می‌پردازد. "مهر هفتم" روایتگر زندگی شوالیه‌ای است که در بازگشت از جنگ‌های صلیبی و ورود به سرزمین مادری‌اش با مرگ مواجه می شود.

فرزین صابونی، شبنم مقدمی، رویا میرعلمی،علیرضا محمدی، بهنام تشکر، آذر خوارزمی، احمد لشینی والهام جعفرنژاد بازیگران این نمایش هستند که هر روز ساعت 20:30 در سالن قشقایی تئاتر شهر اجرا می‌شود.

کتایون فیض مرندی طراح لباس، سپهر گودرزی طراح صحنه،‌ آرش فصیح دستیار کارگردان و مهرداد متجلی و کوروش کلهر عکاس گروه عوامل دیگر نمایش "مهر هفتم" هستند. شاپوری زمستان 85 نمایش "نور زمستانی" را برگرفته از فیلمی با همین نام از برگمان در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد.