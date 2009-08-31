به گزارش خبرگزاری مهر، بان کی مون در گفتگو با روزنامه اتریشی "استاندارد" خواستار باز شدن هرچه سریعتر باب مذاکره غرب با ایران در موضوعات مختلف شد.

وی در بخش دیگری از این گفتگو نزدیکی هفته های اخیر کره شمالی و جنوبی را یک پیشرفت بسیار دلگرم کننده ارزیابی کرده و با این حال درباره عدم پیشرفت در گفتگوهای شش جانبه اظهار نگرانی کرد.

بان کی مون در بخش دیگری از این گفتگو درباره شانس زنده شدن دوباره گفتگوهای صلح در فلسطین اشغالی اظهار داشت: ایده در پیش گرفتن مذاکرات صلح همیشه روی میز قرار دارد.

وی اقدامات اوباما و فرستاده ویژه اش را در این راستا دلگرم کننده خواند و اظهار داشت: حالا مهم این است که مذاکرات مستمری بین سازمانهای فلسطینی و اسرائیل به وجود آید. اسرائیل باید یک جو مناسبی را در این راستا ایجاد کرده از جمله شهرک سازی را متوقف و مرزهای نوار غزه را باز کند. شرایط انسانی در نوار غزه بسیار وخیم است.

دبیر کل سازمان ملل در ادامه بار دیگر با تاکید بر اینکه شهرکسازی رژیم اسرائیل باید متوقف شود ابراز امیدواری کرد که هر چه سریعتر توافقی در این راستا به وجود آید و آن را یک اساس خوب برای در پیش گرفتن مذاکرات ارزیابی کرد.

