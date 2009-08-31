محمدعلی شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: این میزان صادرات نسبت به زمان مشابه در سال گذشته از نظر ارزش دلاری و وزن کالاهای صادراتی به ترتیب 252 و 824 درصد رشد داشته است.

وی اعلام کرد: سه هزار و 899 اظهارنامه در پنج ماه نخست امسال تکمیل شده که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته از رشد 279 درصدی برخوردار بوده است.

شهبازی عمده کالاهای صادراتی از گمرک این استان را کشمش تیزابی، سیب زمینی، نوشابه گازدار غیر الکلی، سالامبور گوسفندی، رب گوجه فرنگی، کیک و بیسکویت، شکلات و آب نبات عنوان کرد.

مدیرکل گمرک استان همدان همچنین سیمان، فرش دستبافت، سفال، کاشی، ظروف یک بار مصرف، سنگ شکن، کربنات کلسیم، گل مصنوعی دست ساز، پارافین جامد و کابل خشک زرهی را از دیگر کالاهای صادراتی این استان در پنج ماه نخست امسال برشمرد.

وی ادامه داد: بیشتر کالاهای این استان به کشورهایی نظیر ایالات متحده امریکا، هلند، رومانی، آلمان، انگلستان، کانادا، تایلند، ترکیه، ایتالیا، هند، قطر،عراق و امارات صادر می شود.

مدیرکل گمرک استان همدان با بیان اینکه واردات کالا از نظر وزنی 82 درصد رشد داشته است، افزود: در پنج ماه نخست امسال دو هزار و 709 تن کالا به ارزش بیش از هشت میلیون و 800 هزار دلار به استان همدان وارد شده است.