به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب اعضای جدید شورای سازمان لیگ فدراسیون والیبال یکشنبه شب و درجریان مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های باشگاهی انجام شد.

در این مراسم حسین حسینی (نماینده تیم پرسپولیس)، حمید اسفندیاری (نماینده تیم ارتعاشات ایران)، محمد بمویی‌فر (نماینده تیم یک و یک شیراز)، مهدی نفر (نماینده تیم پیکان)، حسین شهریاری (نماینده تیم سایپا)، داریوش عوض‌‎پور (نماینده برق کرمان) و محمود کشفی (نماینده کارشناسان والیبال) کاندیداهای عضویت در شورای سازمان لیگ فدراسیون والیبال بودند که در نهایت محمود کشفی (25 رای)، حسینی حسینی (23 رای) و شهریاری (13 رای) با کسب اکثریت آرا به عنوان اعضای این شورا انتخاب شدند.

اعضای جدید شورای سازمان لیگ فدراسیون والیبال تا یک سال آینده همراه با محمود حداد و خلیل یگانه مجد (رئیس و دبیر سازمان لیگ) برگزارکننده جلسات مربوط به این سازمان خواهند بود.