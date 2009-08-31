سید حمیدرضا طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: علاوه بر طراحی ساختار و تشکیلات مناسب برای شوراهای حل اختلاف، پشتیبانی مالی دائمی و مطلوب برای این مجموعه نیز اهمیت به سزایی دارد.

وی افزود: شوراهای حل اختلاف جایگاه قانونی و مهمی در تشکیلات قضایی کشور دارند که در مجموع با کاهش ورودی پرونده ها به دادگاه تا حد زیادی از بروز مشکلاتی نظیر اطاله دادرسی جلوگیری می شود.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم دستگاه قضایی کارآمد و خدمتگزار مردم داشته باشیم باید سرعت، کیفیت و دقت در رسیدگی به پرونده ها را مدنظر قرار دهیم.

طباطبایی بیان داشت: برای بقای شورای حل اختلاف نهادینه کردن نظم و انضباط اداری در آن ضروری است و باید با توجه به اهیمت کار، ساختار و تشکیلات مناسب ثابت برای آن تصویب و با پشتیبانی مالی مطلوب از آن حمایت کرد.

وی عنوان کرد: در شرایط فعلی بلاتکلیفی بسیاری از اعضای شوراها و کمبود شدید کادرقضایی متخصص به عنوان قاضی شواراها، مهمترین چالش فرا روست که امید می رود با تدبیر قوه قضاییه نسبت به اصلاح امور اقدام شود.