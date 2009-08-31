حجت الاسلام حسن رقیمی مدیرکل امور مبلغین و مساجد سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در مناسبتهای خاصی چون ماه مبارک رمضان مبلغانی به سراسر کشور اعزام می شوند تا جهت ارتقای معرفت اقشار مختلف فعالیت داشته باشند .

وی با اشاره به اینکه امسال 34 هزار مبلغ به نقاط مختلف کشور اعزام شده اند، گفت: از این تعداد 3700 نفر مبلغه بوده اند که به منظور حضور در جمع ویژه بانوان اعزام و فعالیت خواهند کرد .

وی با اشاره به اینکه بی تردید نیاز بسیاری از نقاط کشور به مبلغ و مبلغه بیش از اعزامهای صورت گرفته است، گفت: از آنجا که مبلغان و مبلغاتی نیز به صورت ثابت در نقاط مختلف کشور فعال هستند ، فعالیت این گروه ها و تعامل آنها با یکدیگر نیاز مناطق را جوابگو است .