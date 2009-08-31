به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محسن دستور پیش از ظهر دوشنبه در نشستی خبری در محل این اداره کل افزود: پس از بازرسی های بهداشتی، آزمایش های مکرر و کسب مجوزهای لازم از اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی عرضه گوشت مرغ بدون مصرف آنتی بیوتیک در طول دوره پرورش و بدون اندرونه در استان آغاز می شود.

مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: برای اولین بار در استان و در راستای ارتقای سلامت عمومی و بهبود کیفیت فرآورده های پروتئینی، محصول فوق پس از بررسی ها و پایش های مستمر دامپزشکی توسط موسسه کشت و صنعت کنه بیست آستان قدس رضوی تولید و پس از کشتار در شرایط ویژه، استحصال و بسته بندی و طی 10 روز آینده به بازار مصرف عرضه می شود.

دستور در مورد تفاوت این محصول با مرغ گوشتی بهداشتی معمولی خاطرنشان کرد: در پرورش مرغ معمولی ممکن است در طول دوره پرورش که بیماری بوجود می آید از آنتی بیوتیک ها و داروهای مجاز جهت درمان استفاده شود که امری عادی است و درصورت بروز چنین موردی، مرغدار موظف است حداقل دو هفته قبل از کشتار مرغ، نسبت به قطع داروهای مذکور اقدام نماید و مصرف گوشت آنها هیچ مشکلی برای مصرف کننده ندارد ولی در محصول بدون آنتی بیوتیک، باتوجه به شرایط کنترل شده و اقدامات قرنطینه ای شدید در مرغداری و جلوگیری از ورود اجرام بیماری زا به گله، به جهت رعایت شرایط بهداشتی به طور کامل، نیازی به مصرف آنتی بیوتیک به دلیل سلامت گله وجود ندارد و در نتیجه هیچ گونه باقی مانده دارویی برای آن مطرح نیست.

وی ادامه داد: همچنین در کشتارگاه به وسیله دستگاه های تمام اتوماتیک کلیه اندرونه های های مرغ شامل دل، جگر، ریه، نای و مری تخلیه شده که ماحصل آن، محصول دارای ارزش کیفی به مراتب بهتر است که نیاز به تمیز کردن نداشته و قابلیت طبخ مستقیم دارد.

دستور رعایت اصول ضوابط بهداشتی در طول دوره پرورش را تنها راه کنترل بیماری های طیور دانست و گفت: رعایت توصیه های بهداشتی دامپزشکی در مرغداری ها سبب ارتقای بهره وری و نیز تولید فرآورده های سالم تر دارای کیفیت بالاتری شده و نیز نقشی تعیین کننده در امنیت غذایی و بهداشت عمومی جامعه ایفا می کند.

مدیرکل دامپزشکی استان تصریح کرد: اداره کل دامپزشکی به واحدهای صنعتی که دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی پرورش تولید مرغ گوشتی باشند پس از احراز شرایط و ضوابط، طبق دستورالعمل های موجود، مجوز پرورش مرغ بدون آنتی بیوتیک را داده و سپس در تمام مراحل تولید تا عرضه محصول و تا انتقال آن در سبد غذایی خانواده نظارت مستقیم و مستمر خود را به وسیله پیشرفته ترین تجهیزات آزمایشگاهی کنترل مواد غذایی به ثمر خواهد رسانید.