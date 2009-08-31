به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه علاوه بر پیگیری مصوبات جلسات پیشین این ستاد موضوع هیئات مجازی، تعزیه‌خوانی، مناسبتهای میلاد امام رضا(ع)، میلاد حضرت معصومه(س) و شهادت امام جعفر صادق(ع) مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

این جلسه چهارشنبه 25 شهریور ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات معاونت امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.

در جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی نمایندگان تام‌الاختیار وزارت کشور، نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاهها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات حضور خواهند داشت.