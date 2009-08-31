اصغر باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: باشگاه خبرنگاران جوان مرکز خراسان رضوی توانست از مرداد 87 طی یک سال کار، یک هزارو 737 خبر تصویری و چهار هزار و 817 خبر مکتوب تولید کند.

وی با اشاره به راه اندازی سایت اقتصادی باشگاه استان از کاربران دعوت کرد برای دریافت آخرین اخبار استان به نشانی www.razaviyjc.ir مراجعه کنند.

وی از تولید سه فیلم مستند در بند باد ، خیمه انتظار و همراه و یک نماهنگ با عنوان تحلیل توسط خبرنگاران باشگاه استان نام برد و افزود: مستند دربند باد توانست مقام دوم جشنواره اعتیاد و رسانه‌ را کسب کند.

باقرزاده با اشاره به راه اندازی کتابخانه باشگاه خبرنگاران در ساختمان صبا گفت: این کتابخانه با سه هزار جلد کتاب پذیرای خبرنگاران و همکاران صدا و سیماست.

وی با بیان اینکه نرم افزار جامع اطلاعات باشگاه برای انتظام بخشی به امور خبری و اداری و مالی باشگاه طراحی شده است، خاطر نشان کرد: طی سال گذشته و طی دو دوره بیش از 75 نفر در مشهد و نیشابور آموزش خبرنگاری دیدند.