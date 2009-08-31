به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد این فیلم که در 2891 سینما در 31 بازار دنیا روی پرده است فروش خود را در خارج از مرزهای آمریکای شمالی به 59 میلیون دلار رساند و در نخستین هفته اکران در هلند، پرتغال، دانمارک، بلغارستان و ترینیداد صدرنشین جدول فروش شد.

"لعنتی‌های بی‌آبرو" در 78 سینمای هلند 1.7 میلیون دلار معادل 32 درصد سهم بازار، 500 هزار دلار در 63 سینمای پرتغال و 384 هزار دلار در 40 سینمای دانمارک فروخت. یونیورسال از بازار خوب فیلم تارانتینو در دیگر کشورها خبر داد که فرانسه با چهار میلیون دلار فروش در هفته دوم شماره یک است.

فیلم این هفته در 509 سینمای فرانسه روی پرده بود و با از دست دادن 32 درصد تماشاگران خود مجموع درآمدش را به 12.1 میلیون دلار رساند. "لعنتی‌های بی‌آبرو" در 202 سینمای استرالیا هم 1.8 میلیون دلار فروخت و مجموع درآمد آن در این کشور به 5.7 میلیون دلار رسید. فیلم در این مدت تنها 30 درصد افت فروش داشته است.

"لعنتی‌ها" در بازار سینمای آلمان همچنان صدرنشین است. فروش فیلم در این هفته با کاهش 30 درصدی نسبت به هفته گذشته در 441 سینمای این کشور 880 هزار دلار و مجموع آن 7.7 میلیون دلار شد. "لعنتی‌های بی‌آبرو" در بریتانیا پس از "مقصد نهایی" در رده دوم جدول فروش ایستاد. فیلم در 441 سینما دو میلیون دلار درآمد داشت و مجموع فروش آن به 10.8 میلیون دلار رسید.

قرار است "لعنتی‌های بی‌آبرو" در سه ماه آینده در 31 بازار بین‌المللی دیگر به نمایش درآید که آرژانتین، کرواسی، فنلاند و رومانی هفته آینده میزبان آن می‌شود. فیلم تارانتینو ماه سپتامبر در اسپانیا، ماه اکتبر در برزیل، ایتالیا، مکزیک و کره جنوبی و ماه نوامبر در سینماهای ژاپن به نمایش عمومی درمی‌آید.